Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Can Polat'ın Kızı Cenazede Sinir Krizi Geçirdi
Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yakın koruması ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. İzmir Alaçatı'da yaşanan olayın ardından peş peşe gelen iddialar ve açıklamalar dikkat çekerken, bugün gerçekleştirilen cenaze töreni de yürekleri dağladı. Öte yandan Can Polat'ın yakınlarının Dilan ve Engin Polat çiftinin hastaneye gelmesini istemediği, aile içinde yaşanan gerginliğin giderek büyüdüğü öne sürüldü. Ayrıca aile yakınlarının, daha önce tehditler aldığı bilinen Engin Polat'ın tatile profesyonel koruma ekibi olmadan gitmesine tepki gösterdiği ve yaşanan trajedi nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı iddia edildi. Dört çocuk babası Can Polat'ın hayatını kaybetmesi sonrası ortaya çıkan detaylar ve cenazeden yansıyan görüntüler yürek burktu.
Kaynak: Emrullah Erdinc, Kaan Kurdoğlu
Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yakın koruması olarak tanınan Can Polat'ın hayatını kaybetmesi, son günlerde magazin ve gündem dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
Polat çiftinin kaldığı otelde uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden Can Polat'ın ardından Gazeteci Emrullah Erdinc dikkat çeken iddialarda bulundu.
15 yıldır Polat ailesinin yanında olan 4 kız çocuğu babası Can Polat'ın cenazesi ise bugün toprağa veriliyor.
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Can Polat'ın kızı "Hepsinden hıncını alacağım baba" ifadelerini kullandı.
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