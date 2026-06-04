Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Can Polat'ın Kızı Cenazede Sinir Krizi Geçirdi

Polat ailesiyle uzun yıllardır yakın çalışan Can Polat, yalnızca bir koruma değil, aynı zamanda Engin Polat'ın amcasının oğlu olması nedeniyle ailenin en yakın isimlerinden biri olarak biliniyordu. Dört çocuk babası olan Can Polat'ın ani ölümü hem ailesini hem de yakın çevresini yasa boğarken, olayın ardından ortaya çıkan detaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İddialara göre olay, 3 Haziran günü İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da meydana geldi. Polat ailesinin konakladığı otelin önünde bulunan Can Polat, aracında hazırlık yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Polat'ın, vurulduktan sonra yardım alabilmek için otele doğru koşmaya çalıştığı ancak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından dikkat çeken bir başka detay ise yakın çevresinden gelen iddialar oldu. Uzun süredir korumalık görevini bırakmayı düşündüğü ve memleketine dönme hazırlıkları yaptığı öne sürülen Can Polat'ın, yeni bir hayat kurma planları yaptığı konuşuldu.

Olayın ardından gözler doğal olarak Dilan ve Engin Polat çiftine çevrildi. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı gözyaşları içindeki paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, aile içinde yaşandığı öne sürülen krizler de tartışma yarattı.