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Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Can Polat'ın Kızı Cenazede Sinir Krizi Geçirdi

Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Can Polat'ın Kızı Cenazede Sinir Krizi Geçirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.06.2026 - 13:17
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Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yakın koruması ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. İzmir Alaçatı'da yaşanan olayın ardından peş peşe gelen iddialar ve açıklamalar dikkat çekerken, bugün gerçekleştirilen cenaze töreni de yürekleri dağladı. Öte yandan Can Polat'ın yakınlarının Dilan ve Engin Polat çiftinin hastaneye gelmesini istemediği, aile içinde yaşanan gerginliğin giderek büyüdüğü öne sürüldü. Ayrıca aile yakınlarının, daha önce tehditler aldığı bilinen Engin Polat'ın tatile profesyonel koruma ekibi olmadan gitmesine tepki gösterdiği ve yaşanan trajedi nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı iddia edildi. Dört çocuk babası Can Polat'ın hayatını kaybetmesi sonrası ortaya çıkan detaylar ve cenazeden yansıyan görüntüler yürek burktu.

Kaynak: Emrullah Erdinc, Kaan Kurdoğlu

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Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yakın koruması olarak tanınan Can Polat'ın hayatını kaybetmesi, son günlerde magazin ve gündem dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Dilan Polat ve Engin Polat ailesinin yakın koruması olarak tanınan Can Polat'ın hayatını kaybetmesi, son günlerde magazin ve gündem dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Polat ailesiyle uzun yıllardır yakın çalışan Can Polat, yalnızca bir koruma değil, aynı zamanda Engin Polat'ın amcasının oğlu olması nedeniyle ailenin en yakın isimlerinden biri olarak biliniyordu. Dört çocuk babası olan Can Polat'ın ani ölümü hem ailesini hem de yakın çevresini yasa boğarken, olayın ardından ortaya çıkan detaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İddialara göre olay, 3 Haziran günü İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da meydana geldi. Polat ailesinin konakladığı otelin önünde bulunan Can Polat, aracında hazırlık yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Polat'ın, vurulduktan sonra yardım alabilmek için otele doğru koşmaya çalıştığı ancak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından dikkat çeken bir başka detay ise yakın çevresinden gelen iddialar oldu. Uzun süredir korumalık görevini bırakmayı düşündüğü ve memleketine dönme hazırlıkları yaptığı öne sürülen Can Polat'ın, yeni bir hayat kurma planları yaptığı konuşuldu. 

Olayın ardından gözler doğal olarak Dilan ve Engin Polat çiftine çevrildi. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı gözyaşları içindeki paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, aile içinde yaşandığı öne sürülen krizler de tartışma yarattı.

Polat çiftinin kaldığı otelde uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden Can Polat'ın ardından Gazeteci Emrullah Erdinc dikkat çeken iddialarda bulundu.

Polat çiftinin kaldığı otelde uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden Can Polat'ın ardından Gazeteci Emrullah Erdinc dikkat çeken iddialarda bulundu.

Can Polat'ın yakınlarının Dilan ve Engin Polat çiftinin hastaneye gelmesini istemediği iddia edildi. Can Polat'ın sosyal medyada 'hedef' haline getirildiğini söyleyen birinci derecede yakınlarının, daha önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle Dilan Polatı da sorumlu tutukları söylendi. 

Can Polat'ın ailesinin daha önce de tehditler alan ve silahlı saldırıya uğrayan Engin Polat'ın tatile emekli polislerden oluşan silahlı koruma ekibini götürmemiş olmasına tepki gösterdiği iddia edildi.

Emrullah Erdinç'in haberine göre, aile yakınlarının bu kararın ardından yaşanan saldırıda Can Polat'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Engin Polat'a kızgın oldukları ortaya çıktı.

15 yıldır Polat ailesinin yanında olan 4 kız çocuğu babası Can Polat'ın cenazesi ise bugün toprağa veriliyor.

Can Polat bugün memleketi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde en yürek burkan anlardan biri ise kızının babasının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğulduğu dakikalar oldu. Yakınlarının güçlükle sakinleştirdiği genç kızın yaşadığı büyük acı yürekleri sızlattı.

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Can Polat'ın kızı "Hepsinden hıncını alacağım baba" ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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