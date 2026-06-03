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Dilan Polat'ın Koruması Can Polat Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti!

Dilan Polat'ın Koruması Can Polat Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2026 - 15:08
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin Alaçatı'da tatil yaptığı sırada yaşanan silahlı saldırı olayı yeni bir boyut kazandı. Gün boyunca sosyal medyada konuşulan saldırının ardından gözler ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can Polat'tan gelecek habere çevrilmişti. Dilan Polat'ın gözyaşları içinde yardım istediği görüntüler gündem olurken, olayla ilgili acı haberi gazeteci Emrullah Erdinç duyurdu. İddialara göre Polat ailesinin yakın çevresinde yer alan Can Polat, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: @editciablan @blogyagmuru Emrullah Erdinç

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son yıllarda yalnızca paylaşımlarıyla değil, hakkında yürütülen adli süreçler ve ailesinin yaşadığı olaylarla da sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son yıllarda yalnızca paylaşımlarıyla değil, hakkında yürütülen adli süreçler ve ailesinin yaşadığı olaylarla da sık sık gündeme geliyor.

İlk olarak sosyal medyada sergilediği lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken Polat; milyonluk araçlar, pahalı hediyeler ve gösterişli yaşamını gözler önüne seren paylaşımlarıyla uzun süre konuşulmuştu. Ardından eşi Engin Polat ile birlikte karıştığı soruşturmalar, tutukluluk süreci ve mahkeme haberleriyle Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerinden biri haline geldi. Tam gündem sakinleşmiş gibi görünürken, bu kez Alaçatı'dan gelen bir haber sosyal medyayı karıştırdı.

İddialara göre Dilan Polat ve Engin Polat çifti, tatil için bulundukları İzmir Alaçatı'da büyük bir panik yaşadı.

Ailenin yakın çevresinde bulunan ve aynı zamanda korumalığını üstlendiği belirtilen Can Polat'ın silahlı saldırıya uğradığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde gözyaşlarına hakim olamayan Dilan Polat'ın yardım çağrısında bulunduğu görüldü.

Paylaşılan videolarda Dilan Polat'ın, 'Ne olur polis gelsin, ambulans gelsin. Can Polat'ı vurdular' diyerek yardım istediği anlar kısa sürede gündem olurken, olayın detaylarına ilişkin farklı iddialar da ortaya atıldı. Sosyal medyada magazin paylaşımlarıyla bilinen @editciablan hesabının aktardığı bilgilere göre olay yerine kısa süre içerisinde ambulans ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilen Can Polat'ın ameliyata alındığı ve sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği iddia edildi.

Olayla ilgili dolaşan bir diğer iddia ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin 20'li yaşlarda genç bir erkek olduğu yönünde.

Alaçatı'da yaşanan silahlı saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can Polat'tan acı haber geldi.

Alaçatı'da yaşanan silahlı saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can Polat'tan acı haber geldi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda ailenin yakın çevresinde bulunan Can Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Göğsünden vurulduğu belirtilen Can Polat'ın olay sonrası acil olarak ameliyata alındığı öne sürülmüştü. Gün boyu sağlık durumuna ilişkin farklı iddialar dolaşırken, Erdinç'in paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Olayla ilgili resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar ve soruşturmanın detayları ise merakla bekleniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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