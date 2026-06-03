Dilan Polat'ın Koruması Can Polat Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti!
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin Alaçatı'da tatil yaptığı sırada yaşanan silahlı saldırı olayı yeni bir boyut kazandı. Gün boyunca sosyal medyada konuşulan saldırının ardından gözler ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can Polat'tan gelecek habere çevrilmişti. Dilan Polat'ın gözyaşları içinde yardım istediği görüntüler gündem olurken, olayla ilgili acı haberi gazeteci Emrullah Erdinç duyurdu. İddialara göre Polat ailesinin yakın çevresinde yer alan Can Polat, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: @editciablan @blogyagmuru Emrullah Erdinç
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son yıllarda yalnızca paylaşımlarıyla değil, hakkında yürütülen adli süreçler ve ailesinin yaşadığı olaylarla da sık sık gündeme geliyor.
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İddialara göre Dilan Polat ve Engin Polat çifti, tatil için bulundukları İzmir Alaçatı'da büyük bir panik yaşadı.
Alaçatı'da yaşanan silahlı saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can Polat'tan acı haber geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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