Dilan Polat'ın Koruması Can Polat Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti!

Ailenin yakın çevresinde bulunan ve aynı zamanda korumalığını üstlendiği belirtilen Can Polat'ın silahlı saldırıya uğradığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde gözyaşlarına hakim olamayan Dilan Polat'ın yardım çağrısında bulunduğu görüldü.

Paylaşılan videolarda Dilan Polat'ın, 'Ne olur polis gelsin, ambulans gelsin. Can Polat'ı vurdular' diyerek yardım istediği anlar kısa sürede gündem olurken, olayın detaylarına ilişkin farklı iddialar da ortaya atıldı. Sosyal medyada magazin paylaşımlarıyla bilinen @editciablan hesabının aktardığı bilgilere göre olay yerine kısa süre içerisinde ambulans ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilen Can Polat'ın ameliyata alındığı ve sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği iddia edildi.

Olayla ilgili dolaşan bir diğer iddia ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin 20'li yaşlarda genç bir erkek olduğu yönünde.