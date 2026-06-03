Nilüfer'den Eski Hayat Arkadaşı Reha Muhtar'ın Ölümü Sonrası Veda Paylaşımı!

2001 yılında başlayan birliktelikleri boyunca adeta evli bir çift gibi yaşayan ikili, dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyordu. Nilüfer'in sakin ve zarif duruşuyla Reha Muhtar'ın sert ve çarpıcı ekran karakteri, kamuoyunun da ilgisini çeken dikkat çekici bir denge oluşturmuştu. Yaklaşık iki yıl süren ilişkileri boyunca aynı hayatı paylaşan çift, her ne kadar 2003 yılında yollarını ayırmış olsa da birbirlerine duydukları sevgiyi ve saygıyı hiçbir zaman tamamen kaybetmedi.

İkilinin hikâyesini özel kılan detaylardan biri ise Ayşe Nazlı oldu. Nilüfer, 2000 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan henüz birkaç aylık bir bebek olan Ayşe Nazlı'yı evlat edinerek anne olmuştu. Reha Muhtar ise hem bu süreçte Nilüfer'e destek olmuş hem de küçük Ayşe Nazlı'nın hayatında çok önemli bir yer edinmişti. Zaman içerisinde Ayşe Nazlı'nın kendisine 'baba' diye hitap etmeye başlamasıyla birlikte Muhtar, biyolojik bağı bulunmasa da onun manevi babası olarak görülmeye başlandı. Çift ayrıldıktan sonra bile Ayşe Nazlı ile bağını koparmayan Reha Muhtar, yıllar boyunca onu öz kızı gibi sevdiğini ve hayatındaki yerinin değişmediğini birçok kez dile getirdi.

Reha Muhtar'ın Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetmesi medya ve sanat dünyasını yasa boğdu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü televizyoncu, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve kalp yetmezliği teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Muhtar'ın vefat haberi kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Ardında unutulmaz televizyon programları, kendine has sunum tarzı ve milyonların hafızasında yer eden bir kariyer bırakan Reha Muhtar için peş peşe taziye mesajları paylaşılmaya başlandı.