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Nilüfer'den Eski Hayat Arkadaşı Reha Muhtar'ın Ölümü Sonrası Veda Paylaşımı!

Nilüfer'den Eski Hayat Arkadaşı Reha Muhtar'ın Ölümü Sonrası Veda Paylaşımı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2026 - 13:21
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Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesinin ardından en dikkat çeken veda mesajlarından biri yıllar boyunca hayatında önemli bir yere sahip olan Nilüfer'den geldi. Her ne kadar ilişkileri yıllar önce sona ermiş olsa da, ortak anıları ve aile bağları nedeniyle birbirlerinin hayatındaki yerlerini koruyan ikili arasındaki güçlü bağ, Nilüfer'in duygusal paylaşımıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

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Her ne kadar resmi olarak hiç evlenmemiş olsalar da Nilüfer ve Reha Muhtar, 2000'li yılların başında magazin gündemine damga vuran ilişkilerden birini yaşamıştı.

Her ne kadar resmi olarak hiç evlenmemiş olsalar da Nilüfer ve Reha Muhtar, 2000'li yılların başında magazin gündemine damga vuran ilişkilerden birini yaşamıştı.

2001 yılında başlayan birliktelikleri boyunca adeta evli bir çift gibi yaşayan ikili, dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyordu. Nilüfer'in sakin ve zarif duruşuyla Reha Muhtar'ın sert ve çarpıcı ekran karakteri, kamuoyunun da ilgisini çeken dikkat çekici bir denge oluşturmuştu. Yaklaşık iki yıl süren ilişkileri boyunca aynı hayatı paylaşan çift, her ne kadar 2003 yılında yollarını ayırmış olsa da birbirlerine duydukları sevgiyi ve saygıyı hiçbir zaman tamamen kaybetmedi.

İkilinin hikâyesini özel kılan detaylardan biri ise Ayşe Nazlı oldu. Nilüfer, 2000 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan henüz birkaç aylık bir bebek olan Ayşe Nazlı'yı evlat edinerek anne olmuştu. Reha Muhtar ise hem bu süreçte Nilüfer'e destek olmuş hem de küçük Ayşe Nazlı'nın hayatında çok önemli bir yer edinmişti. Zaman içerisinde Ayşe Nazlı'nın kendisine 'baba' diye hitap etmeye başlamasıyla birlikte Muhtar, biyolojik bağı bulunmasa da onun manevi babası olarak görülmeye başlandı. Çift ayrıldıktan sonra bile Ayşe Nazlı ile bağını koparmayan Reha Muhtar, yıllar boyunca onu öz kızı gibi sevdiğini ve hayatındaki yerinin değişmediğini birçok kez dile getirdi.

Reha Muhtar'ın Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetmesi medya ve sanat dünyasını yasa boğdu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü televizyoncu, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve kalp yetmezliği teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Muhtar'ın vefat haberi kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Ardında unutulmaz televizyon programları, kendine has sunum tarzı ve milyonların hafızasında yer eden bir kariyer bırakan Reha Muhtar için peş peşe taziye mesajları paylaşılmaya başlandı.

Bu mesajlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise bir dönem hayatını paylaştığı Nilüfer'den geldi.

Bu mesajlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise bir dönem hayatını paylaştığı Nilüfer'den geldi.

Yıllar önce yollarını ayırmış olsalar da aralarındaki bağ hiçbir zaman tamamen kopmayan ikiliden Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla sevenlerini derinden etkiledi. 

Ünlü sanatçı, 'Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı...' sözleriyle başladığı mesajında, kamuoyunun tanıdığı güçlü karakterin ardındaki hassas yönü anlattı. 'Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim' diyen Nilüfer, Reha Muhtar'ın iki yıl önce geçirdiği ağır sağlık sorunlarının ardından onun için yeni bir hayat dilediklerini ancak 'ele avuca sığmayan ruhunun' buna izin vermediğini ifade etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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