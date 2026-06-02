Bülent Ersoy'un Son Hali Gündem Oldu: Bronzluğu Sosyal Medyada Olay Yarattı

'Beddua', 'Maazallah', 'Baharı Bekleyen Kumrular Gibi', 'Sefam Olsun', 'Geceler' ve 'Hani Bizim Sevdamız' gibi hafızalara kazınan eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran Diva, bugün hala konserleri kapalı gişe geçen sanatçılar arasında yer alıyor. Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen Ersoy, sahne performansları ve yorum gücüyle yıllardır zirvedeki yerini koruyor.

Ancak Bülent Ersoy'u gündemde tutan yalnızca müzik kariyeri değil. Yıllardır yaptığı yatırımlar, gayrimenkulleri, lüks araçları ve sık sık konuşulan servetiyle de magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Zaman zaman yaptığı açıklamalarda para harcayacak yer bulamadığını söyleyen Diva'nın çok sayıda villa, daire ve ticari gayrimenkule sahip olduğu biliniyor. Son dönemde yaptığı rekor reklam anlaşması ve yeni albüm hazırlıklarıyla da konuşulan Ersoy, yaz sezonunu ise Bodrum'daki lüks villalarında geçiriyor. Şimdilerde ise gündem olmasının nedeni ne serveti ne de kariyeri; sosyal medyada viral olan son görüntüsü...