Tarkan'ın Ücretsiz Ankara Konserinin Biletleri İçin Yüz Binler Sıraya Girdi!

Her konseri günler öncesinden olay olan, biletleri dakikalar içinde tükenen Tarkan, bu kez Ankara'da vereceği ücretsiz halk konseriyle gündemin zirvesine yerleşti. Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek dev organizasyonun duyurulmasıyla birlikte binlerce kişi bilgisayar ve telefon başına geçti. Ancak konser heyecanı kısa süre içerisinde dijital bir yarışa dönüştü.

5 Haziran 2026 tarihinde Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek konser için biletler 2 Haziran Salı günü saat 11.00'de Biletix üzerinden erişime açıldı. Ücretsiz olması nedeniyle yoğun talep gören etkinlikte kullanıcılar doğrudan satış ekranına yönlendirilmek yerine dijital bekleme odasına alındı.