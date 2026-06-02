article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tarkan'ın Ücretsiz Ankara Konserinin Biletleri İçin Yüz Binler Sıraya Girdi!

Tarkan'ın Ücretsiz Ankara Konserinin Biletleri İçin Yüz Binler Sıraya Girdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.06.2026 - 12:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Megastar Tarkan'ın Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara'da vereceği ücretsiz konser büyük ilgi gördü. Biletix'te oluşan yoğunluk nedeniyle sıra numaraları 200 binleri aşarken, sınırlı kapasite nedeniyle binlerce kişi bilet alamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Megastar Tarkan, yıllardır sahne performansları, unutulmaz şarkıları ve nesiller boyunca devam eden popülaritesiyle Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olmaya devam ediyor.

Megastar Tarkan, yıllardır sahne performansları, unutulmaz şarkıları ve nesiller boyunca devam eden popülaritesiyle Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olmaya devam ediyor.

Her konseri günler öncesinden olay olan, biletleri dakikalar içinde tükenen Tarkan, bu kez Ankara'da vereceği ücretsiz halk konseriyle gündemin zirvesine yerleşti. Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek dev organizasyonun duyurulmasıyla birlikte binlerce kişi bilgisayar ve telefon başına geçti. Ancak konser heyecanı kısa süre içerisinde dijital bir yarışa dönüştü.

5 Haziran 2026 tarihinde Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek konser için biletler 2 Haziran Salı günü saat 11.00'de Biletix üzerinden erişime açıldı. Ücretsiz olması nedeniyle yoğun talep gören etkinlikte kullanıcılar doğrudan satış ekranına yönlendirilmek yerine dijital bekleme odasına alındı.

Kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaşılmaya başlayan ekran görüntüleri dikkat çekti.

Kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaşılmaya başlayan ekran görüntüleri dikkat çekti.

Bazı kullanıcılar 50 binin üzerinde sıra numarası aldıklarını belirtirken, birçok kişinin sıra numarasının 100 binleri geçtiği görüldü. Hatta bazı kullanıcılar 200 binin üzerinde sıra numarasıyla karşılaştıklarını paylaşınca konu sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan bilet alma ekranına ulaşmayı başaran kişilere işlemlerini tamamlamaları için yalnızca 10 dakikalık süre tanındı. Kişi başına en fazla iki bilet alınabilmesi de organizasyonun daha fazla kişiye ulaşabilmesi için uygulanan kurallar arasında yer aldı. Ancak buna rağmen konsere gösterilen ilgi o kadar büyüktü ki, sınırlı kapasite nedeniyle çok sayıda kişi saatlerce beklemesine rağmen bilet sahibi olamadı.

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın