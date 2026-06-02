72 Kilo Veren Esin Gündoğdu'nun Son Hali Görenleri Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.06.2026 - 10:07
Bir döneme damga vuran dizilerdeki unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınan Esin Gündoğdu, son yıllarda yalnızca oyunculuğuyla değil, geçirdiği büyük değişimle de adından söz ettiriyor. Özellikle Aşk Yeniden ve Yeni Gelin dizilerindeki rolleriyle milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu, uzun yıllara yayılan zorlu bir süreç sonunda tam 72 kilo vererek dikkat çekici bir dönüşüme imza attı. Sağlığı için çıktığı bu yolculukta gösterdiği kararlılık ve disiplin sık sık takdir toplarken, son paylaştığı kareler sosyal medyada yeniden gündem olmasına neden oldu. Ünlü oyuncunun fit görünümü ve değişimi görenleri hayrete düşürdü.

Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden Esin Gündoğdu, son dönemde verdiği kilolar kadar enerjisi ve değişimiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aşk Yeniden dizisindeki Ayfer karakteriyle hafızalara kazınan, ardından Yeni Gelin'de canlandırdığı Türkmen karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, yıllardır sürdürdüğü dönüşüm yolculuğunun son haliyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Oyunculuk kariyeri boyunca Avrupa Yakası, Olacak O Kadar, Kocan Kadar Konuş ve Sürgün gibi birçok projede yer alan Esin Gündoğdu, ekranların en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti. Güçlü oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken isim, son yıllarda ise sağlık için çıktığı kilo verme yolculuğuyla sık sık konuşuluyor.

Bir dönem 138 kiloya kadar çıkan Gündoğdu, yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte önce sağlıklı beslenme ve diyetle kilo vermeye başladı. Ancak yaşadığı zor bir kaybın ardından yeniden kilo alan oyuncu, daha sonra mide küçültme operasyonu geçirme kararı aldı. Ağustos 2022'de geçirdiği Gastrik Bypass ameliyatının ardından yaşam tarzını tamamen değiştiren Gündoğdu, doktor kontrolünde ilerlediği süreçte toplam 72 kilo vermeyi başardı.

Şimdilerde sosyal medya hesabından sık sık yeni karelerini paylaşan oyuncunun son görüntüleri görenleri şaşırttı.

Yüz hatlarının belirginleştiği, fit görünümüyle dikkat çektiği görülen Gündoğdu için sosyal medyada 'Bambaşka biri olmuş', 'Yıllar resmen geri gitmiş' ve 'Azminin karşılığını aldı' yorumları yapıldı.

Öte yandan Esin Gündoğdu, adını kullanarak satılan zayıflama ürünlerine karşı da sık sık takipçilerini uyarıyor. Ünlü oyuncu, hiçbir zayıflama ilacı ya da çayı kullanmadığını belirterek elde ettiği sonucun disiplinli yaşam tarzı, sağlıklı beslenme ve doktor kontrolünde ilerleyen bir süreç sayesinde gerçekleştiğinin altını çiziyor.

Yıllardır sürdürdüğü değişim yolculuğunda önemli bir başarıya imza atan Esin Gündoğdu'nun son hali ise sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Yaptığı son paylaşımda Esin Gündoğdu "Yorgunluk, üşüme ve kan değerlerinde düşüklük" olduğunu açıkladı.

Et yemediğini ve vitaminlerine dikkat etmediğini açıklayan oyuncu gerekli kontrolleri yaptıracağını söyledi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
