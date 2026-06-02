72 Kilo Veren Esin Gündoğdu'nun Son Hali Görenleri Şaşırttı!

Aşk Yeniden dizisindeki Ayfer karakteriyle hafızalara kazınan, ardından Yeni Gelin'de canlandırdığı Türkmen karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, yıllardır sürdürdüğü dönüşüm yolculuğunun son haliyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Oyunculuk kariyeri boyunca Avrupa Yakası, Olacak O Kadar, Kocan Kadar Konuş ve Sürgün gibi birçok projede yer alan Esin Gündoğdu, ekranların en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti. Güçlü oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken isim, son yıllarda ise sağlık için çıktığı kilo verme yolculuğuyla sık sık konuşuluyor.

Bir dönem 138 kiloya kadar çıkan Gündoğdu, yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte önce sağlıklı beslenme ve diyetle kilo vermeye başladı. Ancak yaşadığı zor bir kaybın ardından yeniden kilo alan oyuncu, daha sonra mide küçültme operasyonu geçirme kararı aldı. Ağustos 2022'de geçirdiği Gastrik Bypass ameliyatının ardından yaşam tarzını tamamen değiştiren Gündoğdu, doktor kontrolünde ilerlediği süreçte toplam 72 kilo vermeyi başardı.