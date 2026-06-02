Aishe İsmiyle Tanınan Rapçi Tuğçe Ayşe Güler'in Ölüm Nedeniyle İlgili Aileden Şaşırtan İddia!

Ancak kardeşinin yaptığı paylaşımlar, yaşanan sürece dair dikkat çeken iddiaları da beraberinde getirdi. Kardeşinin anlatımına göre genç sanatçı ilk olarak ciddi bir kulak enfeksiyonu geçirdi. Daha sonra yüz felci yaşayan Güler'in ameliyat edildiği ve operasyonun ardından durumunun iyi olduğu belirtilerek taburcu edildiği ifade edildi.

Asıl tartışma yaratan bölüm ise tedavi sürecinde yaşandığı öne sürülen ihmaller oldu. Kardeşi, uygulanan kortizon tedavisinin vasküliti tetiklediğini iddia ederken, ilacın bir anda kesilmesinin ardından sağlık durumunun hızla kötüleştiğini öne sürdü. Acil servise başvurduklarında yaşananların 'yan etki' olarak değerlendirildiğini söyleyen aile, genç sanatçının daha sonra yeniden hastaneye yatırıldığını ancak günlerce net bir teşhis konulamadığını iddia etti.

Kardeşinin açıklamalarına göre Güler'in durumu serviste giderek ağırlaştı ve ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Aile, özellikle Behçet hastalığı ihtimali üzerinde durduklarını ancak bu yöndeki değerlendirmelerin geciktiğini öne sürerken, romatoloji bölümünün kesin tanıyı ölümünden yalnızca bir gün önce koyabildiğini iddia etti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran açıklamalarda, 'Ablam göz göre göre ihmal edilerek vefat etti' ifadeleri kullanıldı.

Şu an için söz konusu iddialarla ilgili sağlık kurumlarından veya yetkili makamlardan yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Tuğçe Ayşe Güler'in kesin ölüm nedeni ve tedavi sürecine ilişkin detayların yapılacak resmi incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.