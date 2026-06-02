Aishe İsmiyle Tanınan Rapçi Tuğçe Ayşe Güler'in Ölüm Nedeniyle İlgili Aileden Şaşırtan İddia!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.06.2026 - 08:58
Türkiye rap sahnesinde 'Aishe' adıyla tanınan genç sanatçı Tuğçe Ayşe Güler'den gelen acı haber müzik dünyasını yasa boğdu. Hayatını kaybettiği açıklanan genç rapçinin vefatı sosyal medyada büyük üzüntü yaratırken, ölüm haberinin ardından ortaya atılan iddialar da gündeme oturdu. Güler'in kardeşi, tedavi sürecinde ciddi ihmaller yaşandığını öne sürerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Henüz resmi ölüm nedeni açıklanmazken, aile tarafından dile getirilen iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen özgün tarzı ve güçlü şarkı sözleriyle rap dinleyicilerinin dikkatini çekmeyi başaran Aishe mahlaslı Tuğçe Ayşe Güler'den gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.

Sosyal medyada paylaştığı parçalar ve sahne performanslarıyla özellikle genç kuşak tarafından yakından takip edilen Güler'in hayatını kaybettiği haberi kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Üzücü haberi duyuran isim ise genç sanatçının kardeşi oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ablasının yaşamını yitirdiğini açıklayan kardeşi, 'Ben kardeşiyim, ablam vefat etti. Başımız sağ olsun' ifadelerini kullandı. Paylaşımın ardından Aishe'nin takipçileri ve müzik dünyasından birçok isim taziye mesajları yayınladı.

Öte yandan Tuğçe Ayşe Güler'in ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Ancak kardeşinin yaptığı paylaşımlar, yaşanan sürece dair dikkat çeken iddiaları da beraberinde getirdi. Kardeşinin anlatımına göre genç sanatçı ilk olarak ciddi bir kulak enfeksiyonu geçirdi. Daha sonra yüz felci yaşayan Güler'in ameliyat edildiği ve operasyonun ardından durumunun iyi olduğu belirtilerek taburcu edildiği ifade edildi.

Asıl tartışma yaratan bölüm ise tedavi sürecinde yaşandığı öne sürülen ihmaller oldu. Kardeşi, uygulanan kortizon tedavisinin vasküliti tetiklediğini iddia ederken, ilacın bir anda kesilmesinin ardından sağlık durumunun hızla kötüleştiğini öne sürdü. Acil servise başvurduklarında yaşananların 'yan etki' olarak değerlendirildiğini söyleyen aile, genç sanatçının daha sonra yeniden hastaneye yatırıldığını ancak günlerce net bir teşhis konulamadığını iddia etti.

Kardeşinin açıklamalarına göre Güler'in durumu serviste giderek ağırlaştı ve ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Aile, özellikle Behçet hastalığı ihtimali üzerinde durduklarını ancak bu yöndeki değerlendirmelerin geciktiğini öne sürerken, romatoloji bölümünün kesin tanıyı ölümünden yalnızca bir gün önce koyabildiğini iddia etti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran açıklamalarda, 'Ablam göz göre göre ihmal edilerek vefat etti' ifadeleri kullanıldı.

Şu an için söz konusu iddialarla ilgili sağlık kurumlarından veya yetkili makamlardan yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Tuğçe Ayşe Güler'in kesin ölüm nedeni ve tedavi sürecine ilişkin detayların yapılacak resmi incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
