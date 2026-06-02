TBMM’de 15 Temmuz Mesaisi: Terörsüz Türkiye’de 9 Maddelik Çerçeve Yasa Geliyor

Ali Can YAYCILI
02.06.2026 - 08:12
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 15 Temmuz'daki yaz tatili öncesinde 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu hayata geçirecek yeni yasal düzenlemeyi masaya getiriyor. Hazırlıkları süren plana göre, suça karışmayan ve silah bırakıp ülkeye dönen örgüt mensuplarına beş yıllık siyaset yasağı getirilirken, üst düzey 200 yöneticinin Türkiye'ye gelişi beklenmiyor.

TBMM'nin 15 Temmuz'da başlayacak tatili öncesinde, terörün tamamen bitirilmesini hedefleyen hukuki altyapının hızla tamamlanması planlanıyor.

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve merakla beklenen çerçeve yasanın, meclis kapanmadan hemen önce yasalaşması hedefleniyor. Güvenlik kaynaklarından alınan son bilgilere göre, bayram öncesi dönemde devletin ilgili birimleri hem İmralı hem de Kandil ile son derece kritik temaslar gerçekleştirdi.

Bu temaslar sonucunda terör örgütünün devlete bir takvim ve yol haritası sunduğu ifade ediliyor. Hükümet ve AK Parti kanadında yürütülen yoğun değerlendirmelerin ardından, sekiz veya dokuz maddeden oluşacak kısa ama net bir yasa teklifinin Meclis Başkanlığına iletilmesi bekleniyor. Sürecin gidişatını ise doğrudan güvenlik bürokrasisinin hükümete sunacağı kapsamlı rapor belirleyecek. Gelişmeler ışığında, örgütün silah bırakma yönünde yeni ve somut adımlar atması öngörülüyor. Çıkarılacak yasada örgütün kendini feshetmesi, silah bırakanların tanımı, kapsama girecek kişilerin hukuki durumları ve yargılanma süreçleri açıkça tarif edilecek.

Düzenlemenin en can alıcı noktalarından birini, eylemlere bizzat katılanlar ile herhangi bir suça bulaşmayanlar arasında yapılacak ayrım oluşturuyor. İktidar partisinin üzerinde durduğu taslağa göre, örgütten ayrılıp Türkiye'ye dönmek isteyenlere bir yıllık bir başvuru süresi tanınacak. Bu zaman zarfında silah bırakarak teslim olanlar yasanın getirdiği imkanlardan faydalanabilecek. Yasada örgütün tepe kadrosu için özel bir maddenin yer alması ise planlanmıyor. Sayıları iki yüzü bulan üst düzey yönetici kadro ile on bine yakın örgüt üyesinin büyük bir kısmının Türkiye yerine üçüncü ülkelere geçiş yapacağı tahmin ediliyor. İlk aşamada sadece hiçbir suça karışmamış kişilerin ülkeye dönüş yapması beklenirken, Avrupa'da bulunan örgüt mensuplarının da şimdilik Türkiye'ye gelmeyeceği değerlendiriliyor. Gelecekte ceza kanunlarında yapılabilecek muhtemel değişiklikler ve indirimlerle birlikte, farklı hukuki durumların da gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Öte yandan, DEM Parti'nin geri dönenlerin doğrudan siyasete atılabilmesi yönündeki talepleri iktidar kanadında kesin bir dille reddediliyor. AK Parti yetkilileri, suça karışmamış olsalar dahi ülkeye dönen kişilerin belirli bir süre adli kontrol şartlarına tabi tutulacağını vurguluyor. Bu kapsamda, yasadan yararlanarak ülkeye gelenlere beş yıl boyunca siyaset yapma yasağı getirilmesi ve bu konudaki tavizsiz tutumun korunması planlanıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
