Vincenzo Montella Ayrılık İddialarına Karşı Net Konuştu: "Menajerime de Söyledim..."

Vincenzo Montella, maçın ardından yaptığı açıklamada genç oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, “Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül’ün performanslarından memnunum. Zaten bu seviyeyi gösterebileceklerini biliyorduk. Milli Takım’a adapte olmaları beni ayrıca mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Sadece bugünü değil geleceği de planladığını vurgulayan Montella, “Can Uzun’u 2. Lig’de oynarken de Milli Takım’a çağırıp süre vermiştim. Kenan Yıldız da Juventus’un ikinci takımındayken burada yer aldı. Bu nedenle genç oyuncuları erkenden bu yapının içine dahil etmek çok önemli” dedi.

Montella ayrıca, “Can Uzun ve Deniz Gül’e inanıyorum. İnanmasaydım bugün burada olmazlardı” sözleriyle genç futbolculara duyduğu güveni dile getirdi.