article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Vincenzo Montella Ayrılık İddialarına Karşı Net Konuştu: "Menajerime de Söyledim..."

Vincenzo Montella Ayrılık İddialarına Karşı Net Konuştu: "Menajerime de Söyledim..."

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.06.2026 - 00:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynadığı karşılaşmayı 4-0 kazandı. Mücadelenin ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç oyunculara dikkat çekti.

Genç oyunculara dikkat çekti.

Vincenzo Montella, maçın ardından yaptığı açıklamada genç oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, “Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül’ün performanslarından memnunum. Zaten bu seviyeyi gösterebileceklerini biliyorduk. Milli Takım’a adapte olmaları beni ayrıca mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Sadece bugünü değil geleceği de planladığını vurgulayan Montella, “Can Uzun’u 2. Lig’de oynarken de Milli Takım’a çağırıp süre vermiştim. Kenan Yıldız da Juventus’un ikinci takımındayken burada yer aldı. Bu nedenle genç oyuncuları erkenden bu yapının içine dahil etmek çok önemli” dedi.

Montella ayrıca, “Can Uzun ve Deniz Gül’e inanıyorum. İnanmasaydım bugün burada olmazlardı” sözleriyle genç futbolculara duyduğu güveni dile getirdi.

"Biri ararsa bana getirme"

"Biri ararsa bana getirme"

“Dünya Kupası sonrası Milli Takım’dan ayrılmak istiyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Vincenzo Montella, geleceğiyle ilgili çıkan iddiaları değerlendirmek istemediğini söyledi.

Montella, “Açıkçası bu konuda yorum bile yapmak istemiyorum. Tüm enerjim ve sevgim Milli Takım için” ifadelerini kullanırken, menajerine de bu süreçte net bir talimat verdiğini belirtti.

İtalyan teknik adam, “Menajerime ‘Biri ararsa bana getirme’ dedim. Şu an bütün odağım burası” sözleriyle görevine tamamen konsantre olduğunu vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın