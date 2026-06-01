Rekor Sıcaklıklar, Orman Yangınları, Şiddetli Kuraklık ve Sel: Uzmanlardan Türkiye’ye ‘Süper El Nino’ Uyarısı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.06.2026 - 07:28 Son Güncelleme: 01.06.2026 - 07:31
Türkiye, mayıs ayındaki yoğun yağışların ardından haziran ayına kavurucu yaz sıcaklarıyla adım atıyor. Uzmanlar, küresel bir iklim olayı olan 'Süper El Nino' nedeniyle önümüzdeki aylarda sıcaklık rekorlarının kırılabileceği, kuraklık ve ani sel gibi uç hava olaylarının sıklıkla yaşanabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak yükselirken, ülke genelinde "Süper El Nino" hava dalgasının etkilerinin hissedileceği bir döneme giriliyor.

Bilim insanları, bu yaz mevsiminde ekstrem sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini, kuraklık tehlikesinin baş göstereceğini ve ani meteorolojik olaylarda ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtiyor. Şiddetli sağanak yağışların damga vurduğu mayıs ayının geride kalmasıyla birlikte, haziran ayının ilk günlerinden itibaren yurdun büyük bölümünde yaz sıcakları kendisini hissettirmeye başladı.

Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte büyük kentlerde ve kıyı şeritlerinde termometreler yükselişe geçti. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklığın 26, Ankara'da ise 23 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor. Ege Bölgesi'nde yaz değerleri 30 derece sınırını aşarak İzmir'de 31, Aydın'da ise 32 dereceyi bulacak. Akdeniz kıyılarında Antalya 27, Adana 30 dereceye yaklaşırken; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır civarında da sıcaklıklar 29-30 derece bandında seyredecek.

Kurban Bayramı tatilinin ardından başlayan yeni haftada, Karadeniz Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde güneşli ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Pazartesi günü etkisini gösteren bu sıcak hava dalgası salı günü de devam edecek ancak salı gününden itibaren hava tahminlerinde önemli bir değişiklik göze çarpıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç, yurdun neredeyse tamamında kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında ani bir düşüş yaşanmayacağı, değerlerin mevsim normallerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Küresel iklim modellerini değerlendiren uzmanlar, önümüzdeki yılların hava bültenini kökten değiştirebilecek risklere dikkat çekiyor.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, bu yaz etkisini göstermeye başlayacak olan 'Süper El Nino' fenomeninin Türkiye'de sadece rekor sıcaklıkları değil, aynı zamanda büyük orman yangınlarını, şiddetli kuraklığı ve aniden gelişen yıkıcı sel felaketlerini de tetikleyebileceğini ifade ediyor. Bu olağan dışı meteorolojik durumun 2027 yılına kadar uzanan bir döngüyü kapsayabileceğini aktaran Tağıl, önümüzdeki iki yıl boyunca yeni sıcaklık rekorlarının kaçınılmaz olduğunu ve Doğu Akdeniz havzasında 'medicane' olarak adlandırılan tropikal benzeri şiddetli fırtınaların oluşma riskinin arttığını vurguluyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
