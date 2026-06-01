Rekor Sıcaklıklar, Orman Yangınları, Şiddetli Kuraklık ve Sel: Uzmanlardan Türkiye’ye ‘Süper El Nino’ Uyarısı

Bilim insanları, bu yaz mevsiminde ekstrem sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini, kuraklık tehlikesinin baş göstereceğini ve ani meteorolojik olaylarda ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtiyor. Şiddetli sağanak yağışların damga vurduğu mayıs ayının geride kalmasıyla birlikte, haziran ayının ilk günlerinden itibaren yurdun büyük bölümünde yaz sıcakları kendisini hissettirmeye başladı.

Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte büyük kentlerde ve kıyı şeritlerinde termometreler yükselişe geçti. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklığın 26, Ankara'da ise 23 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor. Ege Bölgesi'nde yaz değerleri 30 derece sınırını aşarak İzmir'de 31, Aydın'da ise 32 dereceyi bulacak. Akdeniz kıyılarında Antalya 27, Adana 30 dereceye yaklaşırken; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır civarında da sıcaklıklar 29-30 derece bandında seyredecek.

Kurban Bayramı tatilinin ardından başlayan yeni haftada, Karadeniz Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde güneşli ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Pazartesi günü etkisini gösteren bu sıcak hava dalgası salı günü de devam edecek ancak salı gününden itibaren hava tahminlerinde önemli bir değişiklik göze çarpıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç, yurdun neredeyse tamamında kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında ani bir düşüş yaşanmayacağı, değerlerin mevsim normallerinde kalacağı tahmin ediliyor.