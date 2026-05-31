Mekandan Protestolar Eşliğinde Ayrılmıştı: Ozan Güven'den İlk Açıklama!

Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında aldığı cezanın kesinleşmesinin ardından kamuoyunun tepkisiyle karşı karşıya kalan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de yaşanan bir olayla yeniden gündeme oturdu. Mehmet Aslantuğ ile birlikte oturduğu mekanda protesto edilen Güven, tepkilerin büyümesi üzerine mekandan ayrılmak zorunda kaldı. O anların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından önce Mehmet Aslantuğ'dan, ardından da Ozan Güven'den peş peşe açıklamalar geldi.

İddialara göre Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ, Kadıköy'deki bir mekânda oturdukları sırada bazı kadın müşteriler tarafından fark edildi. Ozan Güven'in mekanda bulunmasına tepki gösteren grup, 'Failler dışarı' sloganları atarak oyuncunun ayrılmasını talep etti. Kısa süre içerisinde büyüyen protestoya mekandaki başka müşterilerin de katıldığı öne sürülürken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde alkışlar ve sloganlar eşliğinde gergin anlar yaşandığı görüldü. Tepkilerin artmasının ardından Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ mekandan ayrıldı.

Olayın ardından en çok konuşulan isimlerden biri Mehmet Aslantuğ oldu. Sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine açıklama yapan oyuncu, kadına yönelik şiddeti reddettiğini açıkça vurguladı.

Ancak hukuki yaptırımını almış bir kişiye yönelik toplu linç kültürünün de doğru olmadığını savundu. O gece orada bulunma nedeninin gerilimi artırmak değil, büyümesini engellemek olduğunu belirten Aslantuğ, yaşça büyük biri olarak taraflarla konuşmaya ve ortamı sakinleştirmeye çalıştığını ifade etti. Açıklamasında linç kültürünün kimseye fayda sağlamadığını söyleyen oyuncunun ardından Ozan Güven de sessizliğini bozdu.