Mekandan Protestolar Eşliğinde Ayrılmıştı: Ozan Güven'den İlk Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2026 - 14:32
Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz davasında aldığı cezanın kesinleşmesinin ardından yaşananlar gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bir mekanda protesto edilen ve tepkiler nedeniyle mekândan ayrılmak zorunda kalan oyuncu, olayın ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Önce yanında bulunan Mehmet Aslantuğ'un yaptığı açıklama dikkat çekerken, şimdi de Ozan Güven'in açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Son günlerin en çok konuşulan magazin olaylarından biri Ozan Güven cephesinde yaşandı.

Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında aldığı cezanın kesinleşmesinin ardından kamuoyunun tepkisiyle karşı karşıya kalan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de yaşanan bir olayla yeniden gündeme oturdu. Mehmet Aslantuğ ile birlikte oturduğu mekanda protesto edilen Güven, tepkilerin büyümesi üzerine mekandan ayrılmak zorunda kaldı. O anların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından önce Mehmet Aslantuğ'dan, ardından da Ozan Güven'den peş peşe açıklamalar geldi.

İddialara göre Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ, Kadıköy'deki bir mekânda oturdukları sırada bazı kadın müşteriler tarafından fark edildi. Ozan Güven'in mekanda bulunmasına tepki gösteren grup, 'Failler dışarı' sloganları atarak oyuncunun ayrılmasını talep etti. Kısa süre içerisinde büyüyen protestoya mekandaki başka müşterilerin de katıldığı öne sürülürken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde alkışlar ve sloganlar eşliğinde gergin anlar yaşandığı görüldü. Tepkilerin artmasının ardından Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ mekandan ayrıldı.

Olayın ardından en çok konuşulan isimlerden biri Mehmet Aslantuğ oldu. Sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine açıklama yapan oyuncu, kadına yönelik şiddeti reddettiğini açıkça vurguladı. 

Ancak hukuki yaptırımını almış bir kişiye yönelik toplu linç kültürünün de doğru olmadığını savundu. O gece orada bulunma nedeninin gerilimi artırmak değil, büyümesini engellemek olduğunu belirten Aslantuğ, yaşça büyük biri olarak taraflarla konuşmaya ve ortamı sakinleştirmeye çalıştığını ifade etti. Açıklamasında linç kültürünün kimseye fayda sağlamadığını söyleyen oyuncunun ardından Ozan Güven de sessizliğini bozdu.

Mehmet Aslantuğ'un açıklamasının ardından gözler bu kez Ozan Güven'e çevrildi.

Uzun süredir sessizliğini koruyan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla yaşananlara ilişkin ilk kez konuştu. Hakkında düşünen, eleştiren ya da tepki duyan insanların duygularını hiçbir zaman hafife almadığını söyleyen Güven, yaşanan gecenin kendisi için son derece ağır geçtiğini ifade etti.

'Öncelikle şunu söylemeliyim: Hakkımda düşünen, eleştiren, kızan ya da tepki duyan insanların duygusunu hiçbir zaman hafife almadım.

Malum akşam yaşanan hadise benim için çok çok ağırdı.

Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması, yargılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması, her hali ile sınır ve had aşımıdır.

6 yıldır hakkımda çok şey söylendi. Çok şey yazıldı, çok şey haksızca tekrarlandı.

Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum.

Ama sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli.

Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum: Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka şeydir, insanı yok saymak başka şeydir.

Ben de bir insanım!

O mekanda beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provoke edilmeye çalışılmamdı.

Bu sözleri öfkeyle değil, sağduyu çağrısıyla söylüyorum. Bu durum artık benim için kabul edilebilir değil.

Umarım eleştirirken de, kızarken de, tepki gösterirken de insan kalmayı unutmayız.

Olayın yaşandığı mekan ve muhataplarını önce adalete sonrasında da Allah’a havale ediyorum.

Arayan soran yazan herkese teşekkür ederim.

Böyle bir meseleyle sizleri yorduğum için hepinizden özür diliyorum memleketimin güzel insanları.

OZAN GÜVEN'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
