Kanye West Konseri Sonrası Taksici Rezaleti: 10 Bin TL Ücret İstediler! X'te Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
31.05.2026 - 14:55
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, İstanbul’da tarih yazdı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 118 bin kişiyle bir araya gelen Kanye West, unutulmaz anlar yaşattı. Konser görsel şov sunarken on binlerce kişi tam not verdi; çığlıklar eşliğinde dakikalarca alkışladı. 

Konsere gidenler hayatları boyunca unutmayacakları anlara şahitlik ederken keyifler gecenin sonunda ‘fırsatçı taksiciler’ nedeniyle bozuldu. Konser bittikten sonra taksi bulmaya çalışanlar vatandaşlara taksiciler tarafından yaklaşık 10 bin TL’ye varan fiyatlar verildi. Mağdur olanlar yaşadıklarını X'te anlattı.

Kanye West, ilk kez İstanbul'da konser verdi. Unutulmaz organizasyona 118 bin kişi katıldı.

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluştu. Yılın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak gösterilen konser, NTRteam organizasyonu işbirliğiyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşen dev konser, dünya müzik camiasında büyük bir ses getirdi. Toplamda 118 bin kişinin katılımıyla küresel çapta en büyük stadyum konserlerinden birine imza atan Kanye West; göz alıcı sahne prodüksiyonu, görsel tasarımları ve yarattığı kültürel sinerjiyle İstanbul’u uluslararası eğlence sektörünün odak noktası haline getirdi. Gece, on binlerce yerli ve yabancı müzikseveri bir araya getirdi.

Kanye West konseri biter bitmez fırsatçı taksiciler harekete geçti. Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyeti X'ten anlattı:

'Bu arada bunu da sayfadan belirtmek istiyorum ki iyice duyulsun.

Dün gece konser çıkışında tüm taksiler stadyum çevresindeki Türk'leri umursamadan turistlerin önüne kırdı hep. Özellikle de turist kadınların🙂

Şişliye gitmek için 200 euro isteyeni dahi duydum kendi kulaklarımla.

Umarım aç kalırsınız, TAG şekli 1001 farklı alternatifiniz çıkar da plakalarınız ellerinizde patlar.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
