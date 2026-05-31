Kanye West Konseri Sonrası Taksici Rezaleti: 10 Bin TL Ücret İstediler! X'te Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluştu. Yılın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak gösterilen konser, NTRteam organizasyonu işbirliğiyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşen dev konser, dünya müzik camiasında büyük bir ses getirdi. Toplamda 118 bin kişinin katılımıyla küresel çapta en büyük stadyum konserlerinden birine imza atan Kanye West; göz alıcı sahne prodüksiyonu, görsel tasarımları ve yarattığı kültürel sinerjiyle İstanbul’u uluslararası eğlence sektörünün odak noktası haline getirdi. Gece, on binlerce yerli ve yabancı müzikseveri bir araya getirdi.