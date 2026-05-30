Haberler
Yaşam
İki Ülke Birleşecek: 9,4 Milyar Euroluk Proje İçin Dev Bloklar Yerleştirilmeye Başlandı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 17:34
Avrupa’nın ulaşım altyapısında dönüm noktası yaratması hedeflenen milyarlarca euroluk dev tünel projesi, iki ülke arasındaki mesafeleri adeta ortadan kaldırıyor. Danimarka ve Almanya'yı birleştirecek yaklaşık 18 kilometre uzunluğa sahip olacak bu devasa su altı yapısı, tamamlandığında hem karayolu hem de demiryolu taşımacılığına kesintisiz bir alternatif sunmayı amaçlıyor. Seyahat sürelerini ciddi oranda azaltacak olan mega proje, modern mühendisliğin en dikkat çekici örnekleri arasında gösteriliyor.

https://femern.com/press/news/the-fir...
Dev beton bloklar özel üretim tesislerinin ardından deniz tabanına yerleştiriliyor

Projenin ana gövdesini oluşturmak adına karada inşa edilen 89 dev beton blok, özel yöntemlerle deniz yolu üzerinden proje sahasına naklediliyor. Her biri 217 metre uzunluğa ve 73 bin 500 ton ağırlığa ulaşan bu devasa parçaların montajında, geleneksel kazma yöntemleri yerine modern 'batırma tünel' tekniği tercih ediliyor. Deniz tabanına hassas mekanizmalarla indirilen bloklar, suyun altında birbirine entegre edilerek ilerleme sağlanıyor.

Mühendislik çalışmalarında milimetrik hassasiyet seviyesi en üst düzeyde tutuluyor

Devasa boyutlardaki bu blokların denizin altında birleştirilmesi sürecinde hata payı sadece 15 milimetre olarak uygulanıyor. Tonlarca ağırlıktaki yapıların bu denli küçük bir toleransla birbirine kenetlenmesi, projenin teknik açıdan en zorlu ve en kritik aşamasını oluşturuyor. Güvenli ve tek parça bir yapı elde etmek adına mühendisler su altı montaj çalışmalarını milimetrik doğrulukla yürütüyor.

Tamamlanacak olan mega yapı kıta genelindeki ekonomik faaliyetlere ivme kazandırmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük su altı ulaşım hatlarından biri unvanını almaya hazırlanan tünel, bölgesel entegrasyonun ötesinde tüm Avrupa lojistik ağına hizmet etmeyi vaat ediyor. Kıta içi yük ve yolcu taşımacılığını hızlandırması öngörülen bu yatırım, ticari hatları daha verimli hale getirerek ekonomik büyümeye doğrudan katkı sunmayı amaçlıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
