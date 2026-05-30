Beton Duvarlar Tarih Oluyor: Ülkenin Her Yerine Kum Yastıkları Döşediler

Teknik raporlara göre, geotubeların tercih edilmesindeki en büyük etkeni ekonomik avantajlar oluşturuyor. Beton blok veya kaya taşımacılığının imkansız ya da çok maliyetli olduğu bölgelerde, bu tüpler doğrudan sahilden veya deniz yatağından alınan kum ve sedimentlerle dolduruluyor. Teknik özellikleri bakımından 150 - 180 metre aralığında, 4 - 5 metre genişliğinde üretilen yapılar, dolum sonrasında 1,5 - 2 metre yüksekliğe ulaşıyor. Tekil geobag birimlerinin hacmi ise 5 metreküpü aşabiliyor.

Bugün Almanya, İspanya, Avustralya, Hindistan ve Latin Amerika ülkelerinde aktif olarak kullanılan jeotekstil sistemler beton ve taşla yapılan sert savunma hatlarının yerini doğayla uyumlu hareket edebilen esnek bariyerlere bırakmasını sağlıyor.