Şampiyonlar Ligi Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.05.2026 - 12:42
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final heyecanı yaşanıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği 2026 Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Peki, Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan bu kritik Şampiyonlar Ligi maçı kaçta, hangi kanaldan izlenir? İşte dev finale dair tüm detaylar...

2026 Şampiyonlar Ligi Finali Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Avrupa'nın bir numaralı kupasının sahibini bulacağı büyük final, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Tüm dünyada milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitleneceği bu nefes kesen mücadelenin ilk düdüğü, Türkiye saati ile (TSİ) 22:00'da çalacak.

Şampiyonlar Ligi Finali Hangi Kanalda İzlenecek? (Şifresiz Yayın)

Türkiye'deki sporseverler için Şampiyonlar Ligi yayın haklarında 2024-2027 yılları arası için yapılan anlaşma doğrultusunda final heyecanı şifresiz olarak yaşanacak. Dev final, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Şampiyonlar Ligi Maçı İnternetten Nasıl İzlenir?

Televizyon başında olamayacak veya maçı mobil cihazlarından takip etmek isteyen kullanıcılar için de şifresiz alternatifler mevcut. Karşılaşmayı internet üzerinden, tabletlerden veya akıllı telefonlardan izlemek isteyenler, maç saatinde TRT'nin dijital yayın platformu olan tabii uygulaması ve web sitesi üzerinden maçı canlı ve yüksek çözünürlüklü olarak izleyebilecekler.

  • Televizyon Yayını: TRT 1 (Şifresiz)

  • Dijital/İnternet Yayını: tabii uygulaması ve tabii.com (Şifresiz)

Dev Final Nerede Oynanacak?

UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda 2026 Şampiyonlar Ligi finaline Macaristan'ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapıyor. Bu dev futbol şöleni, 67 binin üzerinde kapasitesiyle Avrupa'nın en modern ve görkemli stadyumlarından biri olan Puskás Aréna'da gerçekleştirilecek.

Tarihe geçecek bu büyük karşılaşmanın heyecanına ortak olmak ve Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı anı kaçırmamak için 30 Mayıs akşamı saat 22:00'da ekran başında yerinizi almayı unutmayın. İyi seyirler!

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
