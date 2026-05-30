Şampiyonlar Ligi Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Türkiye'deki sporseverler için Şampiyonlar Ligi yayın haklarında 2024-2027 yılları arası için yapılan anlaşma doğrultusunda final heyecanı şifresiz olarak yaşanacak. Dev final, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Şampiyonlar Ligi Maçı İnternetten Nasıl İzlenir?

Televizyon başında olamayacak veya maçı mobil cihazlarından takip etmek isteyen kullanıcılar için de şifresiz alternatifler mevcut. Karşılaşmayı internet üzerinden, tabletlerden veya akıllı telefonlardan izlemek isteyenler, maç saatinde TRT'nin dijital yayın platformu olan tabii uygulaması ve web sitesi üzerinden maçı canlı ve yüksek çözünürlüklü olarak izleyebilecekler.