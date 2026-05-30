2026 Dünya Kupası’nın "En Değerli" Takımları Belli Oldu: Zirvede Dudak Uçuklatan Rakamlar Var!

Dev turnuvanın en pahalı kadroları ve yıldızları belli oldu. Güncel transfer verilerine dayanan çalışmada Fransa, İngiltere ve İspanya 1,3 milyar avroluk barajı aşarak zirveyi paylaşırken, Erling Haaland ve Lamine Yamal gibi isimler 200 milyon avroluk değerleriyle turnuvanın en pahalı oyuncuları olarak öne çıktı. Arda Güler ve Kenan Yıldız'lı jenerasyonuyla dikkat çeken Türkiye ise 468 milyon avroluk toplam kadro değeriyle listede 14. sırada yer alarak dev organizasyonun en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu.