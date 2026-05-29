“Dünya Kupası’nın En Az Tanınanı” Kampanyasıyla Hayatı Bir Günde Değişen Futbolcu

“Dünya Kupası’nda oynayacak en az tanınmış futbolcuyu ünlü ediyoruz” kampanyasına destek çığ gibi büyüdü. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolsever, Payne’in Instagram hesabına akın etti.

Kampanya öncesinde yaklaşık 4 bin takipçisi bulunan Payne, bir gecede adeta bir sosyal medya fenomenine dönüştü.

Yaşadığı bu inanılmaz şaşkınlığı ve mutluluğu gizleyemeyen 32 yaşındaki futbolcu, kendisine destek veren ve profilini adeta abluka altına alan yeni hayranlarına özel bir paylaşımla teşekkür etti.