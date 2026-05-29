“Dünya Kupası’nın En Az Tanınanı” Kampanyasıyla Hayatı Bir Günde Değişen Futbolcu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.05.2026 - 17:35
Arjantinli sosyal medya fenomeni Valen Scarsini, Dünya Kupası’nda oynayacak en az tanınan futbolcuyu ünlü etmek için bir kampanya başlattı. Fenomen ismin belirlediği kişi ise Yeni Zelanda forması giyen Tim Payne oldu. Kampanyaya destek çığ gibi büyürken, Payne’in takipçi sayısı kısa sürede 1 milyon 700 bine ulaştı. Hayatı bir günde değişen futbolcu Tim Payne de yaşananları şaşkınlıkla karşılayarak teşekkür açıklamasında bulundu.

“elscarso” olarak bilinen Arjantinli sosyal medya fenomeni Valen Scarsini’nin başlattığı kampanya, Yeni Zelandalı futbolcunun hayatını değiştirdi.

“Dünya Kupası’nda oynayacak en az tanınmış futbolcuyu ünlü ediyoruz” kampanyasına destek çığ gibi büyüdü. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolsever, Payne’in Instagram hesabına akın etti.

Kampanya öncesinde yaklaşık 4 bin takipçisi bulunan Payne, bir gecede adeta bir sosyal medya fenomenine dönüştü.

Yaşadığı bu inanılmaz şaşkınlığı ve mutluluğu gizleyemeyen 32 yaşındaki futbolcu, kendisine destek veren ve profilini adeta abluka altına alan yeni hayranlarına özel bir paylaşımla teşekkür etti.

Başlangıçta sadece 4 bin olan takipçi sayısı 1 milyon 700 bine ulaştı ve artmaya da devam ediyor.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
