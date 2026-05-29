“Dünya Kupası’nın En Az Tanınanı” Kampanyasıyla Hayatı Bir Günde Değişen Futbolcu
Arjantinli sosyal medya fenomeni Valen Scarsini, Dünya Kupası’nda oynayacak en az tanınan futbolcuyu ünlü etmek için bir kampanya başlattı. Fenomen ismin belirlediği kişi ise Yeni Zelanda forması giyen Tim Payne oldu. Kampanyaya destek çığ gibi büyürken, Payne’in takipçi sayısı kısa sürede 1 milyon 700 bine ulaştı. Hayatı bir günde değişen futbolcu Tim Payne de yaşananları şaşkınlıkla karşılayarak teşekkür açıklamasında bulundu.
“elscarso” olarak bilinen Arjantinli sosyal medya fenomeni Valen Scarsini’nin başlattığı kampanya, Yeni Zelandalı futbolcunun hayatını değiştirdi.
Başlangıçta sadece 4 bin olan takipçi sayısı 1 milyon 700 bine ulaştı ve artmaya da devam ediyor.
