Yeniden Fenerbahçe Başkanlığına Aday Olan Aziz Yıldırım’ın Çılgın Stadyum Projesi Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.05.2026 - 23:05
Aziz Yıldırım, yeniden Fenerbahçe başkanı olmak için adaylığını açıklamıştı. Fenerbahçe Başkanlığı için Hakan Safi ile yarışacak olan Aziz Yıldırım’ın stadyum genişletme projesinin detayları ortaya çıktı. Proje ile yıllık 49 milyon euro ekstra gelir elde edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak başkan seçimi öncesinde adaylar da projelerini açıklamaya başladı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun X’teki paylaşımına göre, Aziz Yıldırım’ın çılgın stadyum projesinin detayları ortaya çıktı. Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe’nin stadyumunu genişletmek için yürütülen projeyi Barış Göktürk ve Nihat Özbağı yönetecek.

Yeni stadyum projesiyle 84 olan loca sayısının 160’a çıkarılması beklenirken, loca koltuk sayısı da 2 bine yükselecek.

Stadyumun kapasitesi ise 64 bin olacak.

Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin hazırladığı yeni stadyum projesinin maliyeti ise 55 milyon dolar olarak belirlendi.

Aziz Yıldırım’ın projesinin hayata geçirilmesi halinde kulübe yıllık 49 milyon euro ek gelir kapısı açılmış olacak.

Fenerbahçe’de seçim ne zaman, adaylar kim?

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fenerbahçe’de başkanlık için eski başkanlardan Aziz Yıldırım ve Ali Koç yönetiminde yer alan Hakan Safi yarışacak.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
