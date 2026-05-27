Dünyanın En Fazla Kazanan Sporcuları Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Yok
Forbes, “Dünyanın En Çok Kazanan Sporcuları” listesinin 2026 yılı sıralamasını yayımladı. Sponsorluk gelirleri, reklam anlaşmaları, maaşlar ve saha içi kazançların dikkate alındığı listede, spor dünyasının yıldız isimleri bu yıl da yüz milyonlarca dolarlık gelirleriyle dikkat çekti.
Kaynak - Forbes
Lewis Hamilton - Formula 1 (100 milyon Dolar)
9. Kevin Durant - Basketbol - 103.8 milyon dolar
8. Karim Benzema (Futbol)-104 milyon dolar
7. Jon Rahm (Golf)-107 milyon dolar
6. Stephen Curry (Basketbol)-124.7 milyon dolar
5. Shohei Ohtani (Beyzbol)-127.6 milyon dolar
4. LeBron James-137.8 milyon dolar
3. Lionel Messi-140 milyon dolar
2. Canelo Alvarez (Boks)-170 milyon dolar
1. Cristiano Ronaldo-300 milyon dolar
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
