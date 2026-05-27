Dünyanın En Fazla Kazanan Sporcuları Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Yok

Lewis Hamilton, Ferrari’deki ilk sezonunda pist üstünde beklediği şampiyonluk başarısını elde edemese de dünyanın en çok kazanan sporcuları arasına girmeyi başardı. İngiliz pilotun 70 milyon doları saha içinden, 30 milyon doları ise sponsorluk ve ticari anlaşmalardan olmak üzere toplam 100 milyon dolarlık gelir elde ettiği belirtildi.

Formula 1 sürücüleri arasında bireysel sponsorluk gelirlerinde öne çıkan Hamilton’ın, Dior ve Lululemon gibi markalarla anlaşmaları bulunuyor. Tecrübeli pilotun ayrıca moda ve yapımcılık alanlarında da yatırımlarını sürdürdüğü ifade ediliyor.