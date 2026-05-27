Dünyanın En Fazla Kazanan Sporcuları Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Yok

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2026 - 14:54
Forbes, “Dünyanın En Çok Kazanan Sporcuları” listesinin 2026 yılı sıralamasını yayımladı. Sponsorluk gelirleri, reklam anlaşmaları, maaşlar ve saha içi kazançların dikkate alındığı listede, spor dünyasının yıldız isimleri bu yıl da yüz milyonlarca dolarlık gelirleriyle dikkat çekti.

Kaynak - Forbes

Lewis Hamilton - Formula 1 (100 milyon Dolar)

Lewis Hamilton, Ferrari’deki ilk sezonunda pist üstünde beklediği şampiyonluk başarısını elde edemese de dünyanın en çok kazanan sporcuları arasına girmeyi başardı. İngiliz pilotun 70 milyon doları saha içinden, 30 milyon doları ise sponsorluk ve ticari anlaşmalardan olmak üzere toplam 100 milyon dolarlık gelir elde ettiği belirtildi.

Formula 1 sürücüleri arasında bireysel sponsorluk gelirlerinde öne çıkan Hamilton’ın, Dior ve Lululemon gibi markalarla anlaşmaları bulunuyor. Tecrübeli pilotun ayrıca moda ve yapımcılık alanlarında da yatırımlarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

9. Kevin Durant - Basketbol - 103.8 milyon dolar

Kevin Durant, Houston Rockets’a takas olduktan sonra da spor dünyasının en çok kazanan isimleri arasında yer almaya devam etti. NBA yıldızının 54,8 milyon doları saha içi gelirlerden, 49 milyon doları ise sponsorluk ve ticari girişimlerden oluştu.

Kariyerinde 1 milyar dolar toplam kazanç barajını aşan sekizinci aktif sporcu olan Durant, kendi medya şirketi Boardroom ve Netflix projeleriyle saha dışındaki gelirlerini artırmayı sürdürüyor.

8. Karim Benzema (Futbol)-104 milyon dolar

Kariyerinin son döneminde Suudi Arabistan’a transfer olan 38 yaşındaki Fransız golcü, Al-Ittihad’da yaşadığı ayrılık krizinin ardından Al-Hilal’e katıldı. Dev maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer almaya devam eden yıldız isim, saha dışındaki gelirlerini ise Adidas anlaşmaları ve Suudi Arabistan merkezli parfüm markalarıyla yaptığı sponsorluklarla artırıyor.

7. Jon Rahm (Golf)-107 milyon dolar

Jon Rahm, PGA Tour’dan ayrılıp Suudi Arabistan destekli LIV Golf’e transfer olmasıyla spor dünyasında uzun süre tartışılmıştı. 31 yaşındaki İspanyol golfçü, yeni organizasyondan elde ettiği yüksek gelir sayesinde en çok kazanan sporcular listesinde üst sıralarda yer aldı.

Rahm’ın 97 milyon doları saha içi kazançlardan, 10 milyon doları ise sponsorluk anlaşmalarından geldi. Rolex ve Santander gibi küresel markalarla çalışan yıldız sporcu, reklam ve ticari iş birliklerinden de önemli gelir elde ediyor.

6. Stephen Curry (Basketbol)-124.7 milyon dolar

Stephen Curry, Golden State Warriors formasıyla NBA’de 60 milyon dolar maaş sınırını aşmaya hazırlanan ilk oyuncu olarak dikkat çekiyor. Yıldız basketbolcunun 59,7 milyon doları saha içi gelirlerden, 65 milyon doları ise sponsorluk ve ticari anlaşmalardan geldi.

Under Armour ile yollarını ayırmasına rağmen Curry’nin, Google ve Chase gibi dev markalarla iş birliklerini sürdürdüğü belirtiliyor.

5. Shohei Ohtani (Beyzbol)-127.6 milyon dolar

Shohei Ohtani, saha dışında elde ettiği dev gelirlerle listenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Los Angeles Dodgers ile imzaladığı 700 milyon dolarlık tarihi kontratın büyük bölümünü 2034 sonrasına erteleyen Japon yıldızın, bu nedenle yıllık saha içi kazancı şimdilik 2,6 milyon dolar seviyesinde görünüyor.

Buna karşın sponsorluk ve reklam anlaşmalarından elde ettiği 125 milyon dolarlık gelir, Ohtani’yi spor dünyasının en büyük ticari figürlerinden biri haline getirmiş durumda.

4. LeBron James-137.8 milyon dolar

LeBron James, 41 yaşına yaklaşmasına rağmen hem saha içinde hem de ticari alanda spor dünyasının en güçlü figürlerinden biri olmayı sürdürüyor. NBA yıldızının 52,8 milyon doları saha içi gelirlerden, 85 milyon doları ise sponsorluk ve yatırımlardan oluşuyor.

Kariyerinin son dönemine yaklaşsa da iş dünyasında etkisini artıran James’in, Liverpool FC ve Boston Red Sox gibi büyük spor organizasyonlarında hisseleri bulunuyor. Yıldız basketbolcunun teknoloji, medya ve yapımcılık alanlarındaki yatırımlarını da büyütmeye devam ettiği belirtiliyor.

3. Lionel Messi-140 milyon dolar

Lionel Messi, Inter Miami CF ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatırken, saha içi ve saha dışı gelirlerdeki dengesiyle dikkat çekti. 38 yaşındaki Arjantinli yıldızın 70 milyon doları futbol gelirlerinden, 70 milyon doları ise sponsorluk ve ticari anlaşmalardan oluşuyor.

MLS’te birçok kulübün toplam bütçesini aşan bir kazanç seviyesine ulaşan Messi’nin, Apple TV ve Adidas ile yaptığı iş birlikleri gelirlerinin önemli bölümünü oluşturuyor. Arjantinli futbolcunun ayrıca İspanya’da alt ligde mücadele eden bir kulübe yatırım yaptığı belirtiliyor.

2. Canelo Alvarez (Boks)-170 milyon dolar

Canelo Álvarez, Suudi Arabistan merkezli organizasyonlarla yaptığı yüksek bütçeli anlaşmalar sayesinde kariyerinin en büyük gelirlerinden birine ulaştı. Meksikalı boksörün 160 milyon doları maç gelirlerinden, 10 milyon doları ise sponsorluk ve ticari faaliyetlerden oluştu.

Las Vegas’ta çıktığı unvan karşılaşmasının Netflix üzerinden yayınlanarak izlenme rekorları kırması da gelir artışında önemli rol oynadı. Ring dışındaki yatırımlarını da büyüten Álvarez’in akaryakıt istasyonları zinciri ve hazır kokteyl markası gibi girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

1. Cristiano Ronaldo-300 milyon dolar

Cristiano Ronaldo, 41 yaşında olmasına rağmen spor dünyasının en fazla kazanan ismi olmayı sürdürdü. Al Nassr FC forması giyen Portekizli yıldızın 235 milyon doları saha içi gelirlerden, 65 milyon doları ise sponsorluk ve ticari yatırımlardan geldi.

Milyarları aşan sosyal medya erişimiyle küresel markaların en güçlü reklam yüzlerinden biri olmayı sürdüren Ronaldo’nun, farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla da gelirini büyüttüğü belirtiliyor. Yıldız futbolcunun son olarak İspanyol ekibi UD Almería’dan yüzde 25 hisse satın aldığı ifade ediliyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
