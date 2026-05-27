Amazon Söylendiği Gibi Dünya'nın "Akciğerleri" mi? İşte Gerçekler

Küresel oksijen üretiminin aslan payını, Amazon ormanları değil, okyanuslardaki fitoplanktonlar sağlıyor. Deniz yüzeyindeki bu mikroskobik organizmalar, atmosferdeki oksijenin en az %50'sini üreterek dünyamızın asıl nefes kaynağı oluyorlar. Woods Hole Okyanus Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre; okyanuslarda süzülen tek hücreli deniz canlıları, diyatomlar ve siyanobakteriler, dünyamız için ormanlardan çok daha verimli oksijen fabrikaları işlevini görüyor.

Bu gerçek, okyanusların iklim değişikliği karşısındaki hayati önemini de gözler önüne seriyor. Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış ve okyanus asitleşmesi, fitoplankton popülasyonlarını tehdit ederek küresel oksijen döngüsünü doğrudan tehlikeye atma potansiyeli taşıyor.