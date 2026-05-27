article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Pasifik Ateş Çemberi: Volkanlar Neden Belirli Bölgelerde?

Pasifik Ateş Çemberi: Volkanlar Neden Belirli Bölgelerde?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 15:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya üzerindeki volkanik patlamaların ve yıkıcı depremlerin rastgele gerçekleşmediği artık çok net. Özellikle Pasifik Okyanusu kıyıları, yer kabuğunun altındaki devasa gücün en şiddetli şekilde hissedildiği yerdir. 'Pasifik Ateş Çemberi' olarak adlandırılan bu bölge, gezegenimizin jeolojik yapısının sırlarını barındırıyor. 

Peki, volkanlar neden belirli bölgelerde toplanıyor? İşte, levha tektoniğinden sıcak nokta (hotspot) teorisine bilmeniz gerekenler: 

Kaynak1, Kaynak2, Kaynak3

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pasifik Ateş Çemberi: Dünyanın En Aktif Volkanik Bölgesi Nasıl Oluşuyor?

Pasifik Ateş Çemberi: Dünyanın En Aktif Volkanik Bölgesi Nasıl Oluşuyor?

Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen 40.000 kilometrelik at nalı şeklindeki halka, dünyanın aktif volkanlarının %75'ine ve depremlerinin %90'ına ev sahipliği yapıyor. 'Ring of Fire' olarak bilinen bu bölge, modern jeolojinin en büyüleyici örneklerinden birini sunuyor. Peki bu volkanik aktivite neden tam burada yoğunlaşıyor ve bilim insanları bu olağanüstü jeolojik fenomeni nasıl açıklıyor?

Levha Tektoniği Nasıl Volkan Üretiyor?

Alfred Wegener'in 1912'de ortaya attığı Kıtasal Sürüklenme Teorisi'nin üzerine inşa edilen modern 'levha tektoniği teorisi', Pasifik Ateş Çemberi'nin oluşumunu açıklayan temel mekanizmayı ortaya koyuyor. Pasifik levhası, çevresindeki daha hafif kıtasal levhaların altına dalarak subdüksiyon zonu (dalma-batma zonu) adı verilen bölgeleri oluşturuyor. Bu süreçte, okyanusal levha mantoya doğru inerken yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle eriyerek magma üretiyor.

USGS verilerine göre, subdüksiyon zonlarında üretilen magma, litosfer (taş küre) boyunca yüzeye çıkarak volkanları besliyor. Japonya'dan Şili'ye uzanan bu zincir boyunca, Japonya'daki Fuji Dağı, Endonezya'daki Krakatau ve Şili'deki Villarrica gibi ünlü volkanlar bu sürecin doğrudan bir sonucu olarak faaliyet gösteriyor. Kuzey Amerika'da Cascade Sıradağları ve And Dağları da aynı tektonik süreçlerle şekilleniyor.

Sıcak Nokta (Hotspot) Teorisi Hangi Volkanları Açıklıyor?

Sıcak Nokta (Hotspot) Teorisi Hangi Volkanları Açıklıyor?

Pasifik Ateş Çemberi dışında kalan veya levha sınırlarında yer almayan bazı volkanik bölgeler, tamamen farklı bir mekanizmayla çalışıyor. W. Jason Morgan'ın 1971'de geliştirdiği 'Manto Sorgucu' (mantle plume) veya daha bilinen adıyla Sıcak Nokta (Hotspot) teorisi; Hawaii, İzlanda ve Yellowstone gibi volkanik alanların nasıl oluştuğunu açıklıyor. Bu bölgelerde, mantonun derinliklerinden gelen aşırı sıcak magma kolonları litosferi delerek yüzeye çıkıyor ve volkanik aktivite yaratıyor.

Morgan'ın teorisine göre, Hawaii adalar zinciri, okyanus tabanındaki sabit bir sıcak noktanın üzerinden geçen Pasifik levhasının hareketiyle oluşmuştur. Bu süreç, levha hareket ettikçe volkanların sönmesini ve yeni adaların oluşmasını sağlar; bu yüzden adaların yaşı kuzeybatıya doğru artar. En genç ve halen aktif volkanları barındıran 'Big Island' ise en güneydoğuda, doğrudan sıcak noktanın üzerinde yer almaktadır. Yellowstone'daki süper volkan da benzer bir süreçle besleniyor ve son 2.1 milyon yılda üç büyük patlamaya neden olmuş durumda.

Patlama Riskini Değerlendiren Modern İzleme Sistemleri Nasıl Çalışıyor?

Patlama Riskini Değerlendiren Modern İzleme Sistemleri Nasıl Çalışıyor?

USGS ve uluslararası ortakları, volkanik bölgeler boyunca 24 saat izleme yapan sensör ağları kurmuş durumda. Bu sistemler, volkanik gaz çıkışlarını, zemin deformasyonunu ve sismik aktiviteyi gerçek zamanlı olarak ölçerek erken uyarı sağlıyor. Özellikle sismik aktivitesi çok yüksek olan Japonya'da, ülkenin genelinde binlerce yüksek hassasiyetli istasyondan (K-NET, KiK-net ve JMA ağları gibi) oluşan sistemler, deprem ve volkan hareketliliğini anlık olarak kayıt altına alıyor.

Gelişen uydu teknolojisi (örneğin InSAR) sayesinde araştırmacılar, volkanların yüzey sıcaklığındaki ve yeryüzü şeklindeki milimetrik değişiklikleri bile uzaydan izleyebiliyor. Bu veriler, patlama riskini değerlendirmede kritik rol oynuyor ve çevredeki toplumları korumak için hayati önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın