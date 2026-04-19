Yaşlanmaya Meydan Okuyan Canlı Turritopsis Dohrnii: Ölümsüz Denizanası

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 12:09

F. Scott Fitzgerald’ın ünlü eserinden uyarlanan Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi filminde yaşamın nasıl tersine döndüğüne şahitlik etmiştik. Peki, ya gerçek hayatta yaşayan bir canlının yaşlanmayı tersine çevirebildiğini söylesek? Akdeniz'in kıyılarından okyanuslara kadar uzanan Turritopsis dohrni adlı denizanası türü yaşlanmayı tersine çeviren tek canlı olarak biyoloji dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.

İmkansız gibi görünen mucizeleri kendi içinde barındıran doğa, ölümsüzlüğün sırrını denizanasında gizliyor. Peki, bu denizanası türünün ölümsüzlük sırrı ne? 

Kaynak1, Kaynak2

Reklam

Ölümsüz Denizanası: Turritopsis Dohrnii'nin Yaşlanmayı Tersine Çevirme Sırrı

Çoğu canlı doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Ancak Turritopsis dohrnii adlı denizanası türü, bu kuralı hiçe sayarak yaşlanma sürecini tersine çevirebiliyor. Bu mikroskobik canlı, stres altında kaldığında olgun hücrelerini gençleştirerek polip evresine geri dönebilen tek çok hücreli organizmadır. Peki, bu 'ölümsüzlük' biyolojik olarak nasıl mümkün oluyor?

Transdifferansiasyon: Hücrelerin Zamanda Yolculuğu

Bu türün sırrı, 'transdifferansiasyon' adı verilen süreçte saklı. Kyoto Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Shin Kubota’nın 40 yıllık çalışmaları, bu mekanizmanın nasıl işlediğini aydınlatıyor. Bu süreçte denizanası, olgun hücrelerini kök hücre benzeri bir yapıya dönüştürerek yeniden özelleşmelerini sağlar. Bu durum ise bir yetişkin insanın çocukluk dönemine geri dönmesi gibi düşünülebilir.

Denizanası açlık veya fiziksel yaralanma gibi stres faktörleriyle karşılaştığında, vücudunu yenileyerek polip evresine geri döner. Bu süreç sırasında, sinir hücreleri kas hücrelerine, kas hücreleri de sindirim sistemi hücrelerine dönüşebiliyor. Kubota'nın laboratuvarında yapılan gözlemler, aynı denizanasının bu dönüşümü teorik olarak sınırsız kez tekrarlayabildiğini gösteriyor.

Yaşlanmanın Biyolojik Sınırlarını Aşmak

Normalde yaşlanma; telomer kısalması ve DNA hasarı birikimi ile gerçekleşir. Marine Biology dergisinde yayınlanan araştırmalar, bu türde telomerlerin kısalmadığını, aksine yenilendiğini ortaya koyuyor. Yaşlanma biyolojisi uzmanları, bu mekanizmanın insan sağlığında, özellikle kök hücre ve rejeneratif tıp alanlarında çığır açabileceğini düşünüyor.

Transdifferansiasyon mekanizmasının anlaşılması, yaşa bağlı hastalıkların tedavisi ve hücresel rejenerasyonun geliştirilmesi için yeni yollar açabilir. Özellikle kök hücre araştırmalarında, olgun hücrelerin nasıl gençleştirilebileceği konusu büyük önem taşıyor.

Her ne kadar laboratuvar ortamında 'ölümsüz' olsa da, doğada bu canlılar avcılar veya hastalıklar nedeniyle ölebilmektedir. Yine de Turritopsis dohrnii, yaşlanmanın değiştirilemez olmadığını kanıtlayan benzersiz bir doğa harikasıdır.

Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Reklam
