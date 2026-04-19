Yaşlanmaya Meydan Okuyan Canlı Turritopsis Dohrnii: Ölümsüz Denizanası

Çoğu canlı doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Ancak Turritopsis dohrnii adlı denizanası türü, bu kuralı hiçe sayarak yaşlanma sürecini tersine çevirebiliyor. Bu mikroskobik canlı, stres altında kaldığında olgun hücrelerini gençleştirerek polip evresine geri dönebilen tek çok hücreli organizmadır. Peki, bu 'ölümsüzlük' biyolojik olarak nasıl mümkün oluyor?

Transdifferansiasyon: Hücrelerin Zamanda Yolculuğu

Bu türün sırrı, 'transdifferansiasyon' adı verilen süreçte saklı. Kyoto Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Shin Kubota’nın 40 yıllık çalışmaları, bu mekanizmanın nasıl işlediğini aydınlatıyor. Bu süreçte denizanası, olgun hücrelerini kök hücre benzeri bir yapıya dönüştürerek yeniden özelleşmelerini sağlar. Bu durum ise bir yetişkin insanın çocukluk dönemine geri dönmesi gibi düşünülebilir.

Denizanası açlık veya fiziksel yaralanma gibi stres faktörleriyle karşılaştığında, vücudunu yenileyerek polip evresine geri döner. Bu süreç sırasında, sinir hücreleri kas hücrelerine, kas hücreleri de sindirim sistemi hücrelerine dönüşebiliyor. Kubota'nın laboratuvarında yapılan gözlemler, aynı denizanasının bu dönüşümü teorik olarak sınırsız kez tekrarlayabildiğini gösteriyor.