Tarihi Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı: İnternet Alışverişinde “Biz Sadece Aracıyız” Dönemi Bitti!

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, internet üzerinden sipariş edilen ürünlerin ayıplı çıkması veya tüketicinin mağdur edilmesi durumunda, dev e-ticaret sitelerinin hukuki sorumluluktan kaçma lüksü tamamen ortadan kalktı. Bugüne dek aracı hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren dijital pazar yerleri, yaşanan aksaklıklarda faturayı yalnızca ürünü satan dükkana kesebiliyor ve ilgili kanunların kendilerine tanıdığı imtiyazlarla olayların dışında kalabiliyordu.

Yüksek Mahkeme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yer alan ve platformların sorumluluğunu daraltan bu istisna maddelerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Alınan bu kararla birlikte, pazar yerlerinin tüketici şikayetleri karşısında öne sürdüğü 'satılan ürünle veya içerikle bizim bir ilgimiz yok, biz yalnızca vitriniz' şeklindeki klasikleşmiş savunmaları da hukuken geçersiz kılındı.

Yapılan bu köklü değişiklikle beraber vatandaşlar, dijital ortamdan aldıkları bir üründe dolandırıcılıkla veya kalite sorunuyla karşılaştıklarında sadece muhatap bulması zor olan satıcı firmalarla uğraşmak zorunda kalmayacak. Tüketiciler haklarını ararken doğrudan ürünü sergileyen ve satışına aracılık eden büyük alışveriş platformlarını da karşısına alabilecek. Düzenlemenin piyasadaki en net yansımasının ise denetim mekanizmalarında görülmesi bekleniyor. Şirketler, yasal yaptırımlarla yüzleşmemek adına kendi bünyelerinde satış yapan satıcıları artık çok daha sıkı bir filtrelemeden ve denetimden geçirmek zorunda kalacak.

Tüketicinin hak arama mücadelesindeki en büyük engellerden birini kaldıran ve e-ticaret şirketlerine yepyeni yükümlülükler getiren bu kararın uygulanması için piyasaya bir hazırlık süresi tanındı. Yüksek Mahkeme'nin iptal ettiği ilgili kanun hükümleri, Resmi Gazete'deki yayım tarihinden itibaren tam 9 ay sonra yürürlüğe girerek Türkiye'deki elektronik ticarette yepyeni bir sayfa açacak.