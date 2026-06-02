Tarihi Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı: İnternet Alışverişinde “Biz Sadece Aracıyız” Dönemi Bitti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.06.2026 - 10:43 Son Güncelleme: 02.06.2026 - 10:46
Anayasa Mahkemesi, internetten alışveriş yapan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren tarihi bir iptal kararına imza attı. Bugüne kadar 'biz sadece aracıyız' diyerek sorunlu alışverişlerde sorumluluktan kaçan büyük e-ticaret siteleri, artık kusurlu ürünlerden ve yaşanan tüketici mağduriyetlerinden doğrudan sorumlu tutulabilecek. Tüketicinin elini güçlendiren bu yeni dönem, 9 ay sonra resmen başlıyor.

Anayasa Mahkemesi, çevrimiçi alışveriş dünyasını derinden etkileyecek ve milyonlarca vatandaşı güvence altına alacak çok kritik bir yargı kararını duyurdu.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, internet üzerinden sipariş edilen ürünlerin ayıplı çıkması veya tüketicinin mağdur edilmesi durumunda, dev e-ticaret sitelerinin hukuki sorumluluktan kaçma lüksü tamamen ortadan kalktı. Bugüne dek aracı hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteren dijital pazar yerleri, yaşanan aksaklıklarda faturayı yalnızca ürünü satan dükkana kesebiliyor ve ilgili kanunların kendilerine tanıdığı imtiyazlarla olayların dışında kalabiliyordu.

Yüksek Mahkeme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yer alan ve platformların sorumluluğunu daraltan bu istisna maddelerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Alınan bu kararla birlikte, pazar yerlerinin tüketici şikayetleri karşısında öne sürdüğü 'satılan ürünle veya içerikle bizim bir ilgimiz yok, biz yalnızca vitriniz' şeklindeki klasikleşmiş savunmaları da hukuken geçersiz kılındı.

Yapılan bu köklü değişiklikle beraber vatandaşlar, dijital ortamdan aldıkları bir üründe dolandırıcılıkla veya kalite sorunuyla karşılaştıklarında sadece muhatap bulması zor olan satıcı firmalarla uğraşmak zorunda kalmayacak. Tüketiciler haklarını ararken doğrudan ürünü sergileyen ve satışına aracılık eden büyük alışveriş platformlarını da karşısına alabilecek. Düzenlemenin piyasadaki en net yansımasının ise denetim mekanizmalarında görülmesi bekleniyor. Şirketler, yasal yaptırımlarla yüzleşmemek adına kendi bünyelerinde satış yapan satıcıları artık çok daha sıkı bir filtrelemeden ve denetimden geçirmek zorunda kalacak.

Tüketicinin hak arama mücadelesindeki en büyük engellerden birini kaldıran ve e-ticaret şirketlerine yepyeni yükümlülükler getiren bu kararın uygulanması için piyasaya bir hazırlık süresi tanındı. Yüksek Mahkeme'nin iptal ettiği ilgili kanun hükümleri, Resmi Gazete'deki yayım tarihinden itibaren tam 9 ay sonra yürürlüğe girerek Türkiye'deki elektronik ticarette yepyeni bir sayfa açacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
