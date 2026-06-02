“Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması” Gerekçesiyle Vize İmparatorluğu Araştırmasına Erişim Engeli Geldi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.06.2026 - 10:07 Son Güncelleme: 02.06.2026 - 11:28
Türkiye'deki vize aracı kurumlarının tartışmalı uygulamalarını ve vatandaşın sırtına yüklenen gizli maliyetleri uluslararası bir araştırmayla gözler önüne seren Kısa Dalga'nın 'Vize İmparatorluğu' haber dizisine erişim engeli getirildi. Mahkeme kararında 'milli güvenlik ve kamu düzeni' gerekçesi öne sürüldü.

Haberi yapan muhabir Canan Coşkun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Vize işleme tekeli VFS’nin faaliyetleriyle ilgili yazı dizisinin ilk bölümünü duyurduğum tweet’e 5651 sayılı yasanın 8/A maddesinde düzenlenen “yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması” gerekçeleriyle Türkiye’den erişim kısıtlandı” ifadelerini kullandı.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, vize başvuru süreçlerinde aracı şirketlerin mercek altına alındığı detaylı araştırmaya 1 Haziran 2026 tarihinde yasak getirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan bu karar, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesine dayandırıldı. Kararın yasal gerekçesinde 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' ifadeleri yer aldı. Hukukçuların da dikkat çektiği ilgili kanun maddesi, normal şartlarda can güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek veya genel sağlığı korumak gibi acil ve somut tehlike barındıran durumlarda devreye sokuluyor.

Erişime kapatılan ve gazeteci Canan Coşkun’un imzasını taşıyan bu dosya, aslında Lighthouse Reports öncülüğünde 12 farklı ülkeden 14 medya kuruluşunun yürüttüğü küresel bir araştırmanın Türkiye ayağını oluşturuyordu. Dosya sadece yerel bir sorunu değil, dünya genelinde devletlerin vize yetkilerini özel şirketlere devretmesiyle ortaya çıkan yeni ve devasa rant sistemini inceliyordu. Ortak araştırmanın odak noktasında yer alan VFS Global şirketinin, vize almak isteyen vatandaşlara aslında zorunlu olmayan hizmetleri dayattığı ve bunları başvuru sürecinin mecburi bir parçasıymış gibi sunduğu belgelenmişti.

Umutla vize bekleyenlerin nasıl bir sistemin içine çekildiğinin anlatıldığı çalışmada; VIP bekleme salonları, SMS ile bilgilendirme, zorunlu kurye dayatması, belge tarama ve çıktı alma gibi en basit işlemlerin bile görünmez birer ek vergiye dönüştüğü gözler önüne serilmişti. Kısa Dalga'da yayımlanan dizinin Türkiye bölümünde ise VFS Global’in ülkedeki operasyonel ortakları mercek altına alınmıştı. Bu kapsamda Gateway Management şirketi, şirketin sahibi Halis Ali Çakmak’ın yürüttüğü ticari faaliyetler ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile olan bağlantıları detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Malta detayı gündemde!

Paylaşımda, stratejik ortak Gateway Management'ın 'vergi cenneti' Malta’daki offshore hesaplarla bağlantılı ortakları ve holdingleşme hikayesinin de yazıda yer aldığı belirtildi.

Kısa Dalga’nın sosyal medya paylaşımında ise ilk dosya, “Klimacıdan vize devine, vergi cennetinden milyarlık sermayeye” başlığıyla duyuruldu. Paylaşımda, “VFS Global’in Türkiye'deki vize başvuru işlemlerini yürüten şirketi VF Vize Danışmanlık’ın sermayesi 1 milyon 100 bin lirayken, stratejik ortağı Halis Ali Çakmak’ın kurduğu şirketlerin toplam sermayesi 2 milyar liraya yaklaşıyor” ifadelerine yer verildi.

Halis Ali Çakmak'tan açıklama:

İddialara yanıt veren Gateway'in sahibi Halis Ali Çakmak, vergiden kaçınmak için açılan offshore şirketlerle ilgili Paradise Papers belgelerinde adının geçmesiyle ilgili açıklama yaparken “Offshore'u bilmem, ağzıma almam, yazılanlar yalan' dedi.

Vize randevularının krize dönüşmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Çakmak, VFS’in kendilerine yazılım ve platform sağladığını, geri kalan tüm işi kendilerinin yaptığını söyledi. VFS’nin küresel ölçekte Blackstone’a satılmasının ardından randevu sistemini VFS’in işletmek istediğini ve sorunların bundan sonra başladığını iddia etti. 2022 sonuna kadar randevu kotası sorunlarını kurumsal becerileriyle çözdüklerini, bu tarihten sonra AB vize işlemlerinde yer almadıklarını söyledi. VFS çalışanlarının geçmişte randevu slotlarını sızdırdığını fark edip işten attıklarını da iddialarına ekledi.

Haberi hazırlayan Canan Coşkun, erişim engeli kararını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Vize işleme tekeli VFS’nin faaliyetleriyle ilgili yazı dizisinin ilk bölümünü duyurduğum tweet’e 5651 sayılı yasanın 8/A maddesinde düzenlenen “yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması” gerekçeleriyle Türkiye’den erişim kısıtlandı. Yazı dizisinin şimdiye kadar yayınlanan dört bölümüne de İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. Yazı dizisi daha bitmeden sansürlenmiş oldu.”

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
