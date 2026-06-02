İstanbul'daki Etkinlik Sonrası Travis Scott'ın İzmir Performansı da Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.06.2026 - 09:44
Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirdiği ve günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen dev konserinin ardından gözler bu kez başka bir dünya yıldızına çevrildi. Rap müziğin en büyük isimlerinden Travis Scott, İstanbul'da ve İzmir'de hayranlarıyla bir araya geldi. Aylar öncesinden duyurulan özel etkinlikler büyük ilgi görürken, gecelerde yaşanan bazı detaylar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Travis Scott'ın performans boyunca yüzünü kapatması, sahnede beklenenden daha kısa süre kalması ve seyirciyle sınırlı iletişim kurması konserlere katılan dinleyicilerin dikkatini çeken konular arasında yer aldı. 

Kaynak: Emrullah Erdinç

Aylar öncesinden duyurulan ve Türkiye'deki rap müzik dinleyicileri arasında büyük heyecan yaratan Travis Scott buluşması, son günlerin en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.

Dünyaca ünlü rap yıldızı, 31 Mayıs gecesi İstanbul'da, 1 Haziran'da ise İzmir'de hayranlarıyla bir araya geldi. Ancak sosyal medyada etkinliğe katılan kullanıcıların paylaşımları, gecenin ardından farklı yorumları da beraberinde getirdi.

İlk durak İstanbul oldu. Beyoğlu'ndaki Tersane İstanbul bünyesinde düzenlenen ve sınırlı sayıda katılımcının kabul edildiği özel gecede Travis Scott sahneye çıktı. Etkinliğe katılan bazı dinleyiciler, sanatçının planlanan saatten yaklaşık bir saat sonra sahneye geldiğini öne sürerken performansın süresinin de beklentilerden kısa kaldığını dile getirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre Travis Scott'ın sahnede yaklaşık 20 dakika kaldığı iddia edildi.

Gecenin ardından en çok konuşulan detaylardan biri ise ünlü rapçinin sahne tarzı oldu. Travis Scott'ın performansı boyunca yüzünü atkı ve maske benzeri aksesuarlarla kapatması bazı katılımcıların dikkatini çekti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, sanatçının seyirciyle daha fazla iletişim kurmasını beklediğini ifade etti.

İstanbul'daki etkinliğin ardından Travis Scott bu kez İzmir'de sahne aldı.

Emrullah Erdinç'in haberine göre, Kalt Club'da düzenlenen organizasyonda da benzer görüntüler ortaya çıktı. Etkinliğe katılan bazı izleyiciler, performansın süresinin yine yaklaşık 20 dakika olduğunu belirtti. Ayrıca organizasyon kapsamında flaşlı fotoğraf çekimine izin verilmemesi iddialar arasında yer aldı.

Tüm bu tartışmalar sürerken Travis Scott, sosyal medya hesabından Türkiye'deki hayranlarına yönelik bir mesaj yayınladı. Ünlü rapçi paylaşımında İstanbul'a bir arkadaşının özel günü için geldiğini belirtirken, Türkiye'de daha kapsamlı bir konser vermek istediğini de ifade etti.

'Türkiye'deki tüm çılgın hayranlarıma selam. Ben buraya sadece bir arkadaşımın büyük günü için partide host'luk yapmaya gelmiştim. Ama cidden geri gelip konser vermek için can atıyorum. Türkiye'deki çılgın hayranlarımla yakın zamanda buluşacağım gün için sabırsızlanıyorum.'

Bu açıklama, Travis Scott'ın ilerleyen dönemde Türkiye'de daha büyük kapsamlı bir konser verebileceği yönündeki beklentileri de beraberinde getirdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
