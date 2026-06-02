İstanbul'daki Etkinlik Sonrası Travis Scott'ın İzmir Performansı da Gündem Oldu!

Dünyaca ünlü rap yıldızı, 31 Mayıs gecesi İstanbul'da, 1 Haziran'da ise İzmir'de hayranlarıyla bir araya geldi. Ancak sosyal medyada etkinliğe katılan kullanıcıların paylaşımları, gecenin ardından farklı yorumları da beraberinde getirdi.

İlk durak İstanbul oldu. Beyoğlu'ndaki Tersane İstanbul bünyesinde düzenlenen ve sınırlı sayıda katılımcının kabul edildiği özel gecede Travis Scott sahneye çıktı. Etkinliğe katılan bazı dinleyiciler, sanatçının planlanan saatten yaklaşık bir saat sonra sahneye geldiğini öne sürerken performansın süresinin de beklentilerden kısa kaldığını dile getirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre Travis Scott'ın sahnede yaklaşık 20 dakika kaldığı iddia edildi.

Gecenin ardından en çok konuşulan detaylardan biri ise ünlü rapçinin sahne tarzı oldu. Travis Scott'ın performansı boyunca yüzünü atkı ve maske benzeri aksesuarlarla kapatması bazı katılımcıların dikkatini çekti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, sanatçının seyirciyle daha fazla iletişim kurmasını beklediğini ifade etti.