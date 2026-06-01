article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e Sert "Abi" Uyarısı: "Kamu Vicdanıyla Helalleşmek Zorundasın"

Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e Sert "Abi" Uyarısı: "Kamu Vicdanıyla Helalleşmek Zorundasın"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.06.2026 - 20:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz davasında verilen kararın ardından Kadıköy'de yaşadığı protesto gündemdeki yerini korurken, olay sırasında yanında bulunan Mehmet Aslantuğ'dan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. İlk açıklamasında 'linç kültürü' vurgusu yapan usta oyuncu, bu kez doğrudan Ozan Güven'e seslendi. 'Bir abi olarak son kez hatırlatıyorum' diyen Aslantuğ, Güven'in yaşananları tüm şeffaflığıyla anlatması ve 'kamu vicdanıyla gerçek bir helalleşme' gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran paylaşım, ikili etrafında süren tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin uzun yıllardır konuştuğu davalardan biri olan Ozan Güven - Deniz Bulutsuz süreci geçtiğimiz günlerde yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı.

Türkiye'nin uzun yıllardır konuştuğu davalardan biri olan Ozan Güven - Deniz Bulutsuz süreci geçtiğimiz günlerde yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı.

Hatırlanacağı üzere Deniz Bulutsuz, 2020 yılında Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuş, kamuoyunda büyük yankı uyandıran dava yıllarca devam etmişti. Sürecin sonunda mahkeme, Ozan Güven hakkında Deniz Bulutsuz'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan hapis cezası vermiş, dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi de bu kararı onayarak hükmü kesinleştirmişti. Deniz Bulutsuz hakkında açılan dava ise beraatle sonuçlanmıştı. 

Kararın kesinleşmesinin ardından Ozan Güven'in adı yeniden sosyal medyada sık sık gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Güven, oyuncu Mehmet Aslantuğ ile birlikte Kadıköy'de bir mekanda otururken bazı kadın müşteriler tarafından fark edildi. Kısa süre içinde yükselen tepkiler 'Failler dışarı' sloganlarına dönüştü. Protestoya başka müşterilerin de katılmasıyla ortam gerilirken iki isim mekandan ayrılmak zorunda kaldı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve yalnızca Ozan Güven değil, onunla aynı masada bulunan Mehmet Aslantuğ da tartışmaların merkezine yerleşti.

Yaşanan olayın ardından gözler önce Ozan Güven'le o gece mekanda bulunan Mehmet Aslantuğ'a çevrildi.

Yaşanan olayın ardından gözler önce Ozan Güven'le o gece mekanda bulunan Mehmet Aslantuğ'a çevrildi.

Uzun süre sessiz kalmayan oyuncu, yaptığı açıklamada olayı 'linç kültürü' üzerinden değerlendirdi. Aslantuğ, yıllar içinde farklı başlıklar altında yaşanan toplumsal linçlerin kimseye fayda sağlamadığına, aksine derin yaralar ve pişmanlıklar bıraktığına tanıklık ettiğini söyledi. Ayrıca o gece söz konusu mekanda bulunma amacının gerilimi büyütmek değil, ortamı sakinleştirmek olduğunu ifade etti. Bazı arkadaşlıklarda insanların yaşadığı boşlukları ve travmaları yalnız bırakmamayı tercih ettiğini belirten oyuncunun açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 

Kısa süre sonra Ozan Güven de sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, Kadıköy'de yaşananların kendisi için 'çok çok ağır' olduğunu söylerken, hukuki sürece saygı duyduğu için yıllardır sessiz kaldığını ifade etti. Güven açıklamasında, eleştiri ile linç arasında fark olduğunu savundu ve 'Ben de bir insanım' sözleriyle yaşadığı duygusal yükü anlattı. Kamusal alanda hedef gösterilmenin ve aşağılanmanın kabul edilemez olduğunu dile getiren oyuncu, yaşananlara tepki gösterdi. 

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada farklı görüşler ortaya çıktı. Bir kesim, Deniz Bulutsuz davasında verilen karar ve kadına yönelik şiddet konusundaki toplumsal hassasiyet nedeniyle protestoları destekledi. Bir diğer kesim ise protestonun yöntemi ve kamusal alanda yaşananların boyutu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Tartışmalar günler boyunca sürerken, Mehmet Aslantuğ'un açıklamaları da en az olayın kendisi kadar konuşuldu.

Ancak bugün yaşanan gelişme, tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıdı.

Ancak bugün yaşanan gelişme, tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıdı.

Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda bu kez doğrudan Ozan Güven'e seslendi. Üstelik kullandığı dil, ilk açıklamasına kıyasla çok daha net ve doğrudandı.

'Aslında yıllardır yüzüne yaptığım uyarıyı ve eleştiriyi son kez, kamuoyu önünde bir abi olarak hatırlatıyorum' diyen Aslantuğ, paylaşımının devamında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ünlü oyuncu, Ozan Güven'in yaşananlara ilişkin tüm süreci şeffaf biçimde anlatması gerektiğini belirterek, 'Bana, bize yaptığın savunmayı; tüm yaşananların önünü arkasını detaylarıyla paylaşmak ve kamu vicdanıyla gerçek bir helalleşme yapmak zorundasın' ifadelerini kullandı.

Aslantuğ bununla da yetinmedi. 'Kursakta kalanı tüm şeffaflığıyla onarmak; dostlarına da, topluma da borcundur' sözleriyle paylaşımını sürdürdü. Paylaşımın tonu, ilk açıklamadaki 'linç kültürü' vurgusundan oldukça farklı bulundu. Çünkü bu kez odağında protestocular ya da yaşanan olay değil, doğrudan Ozan Güven'in kendisi vardı.

İlk açıklamasında daha çok toplumsal tepki biçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Aslantuğ'un, yeni paylaşımında sorumluluğu doğrudan arkadaşına yönelttiği görüldü. Bir anlamda tartışmayı kendi üzerinden çıkarıp Ozan Güven'in yüzleşmesi gereken noktaya bırakan oyuncu, kamu vicdanı, şeffaflık ve helalleşme kavramlarının altını özellikle çizdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım, ikili hakkında yürüyen tartışmalara yeni bir boyut kazandırırken, Mehmet Aslantuğ'un kullandığı 'bir abi olarak son kez hatırlatıyorum' ifadesi de en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın