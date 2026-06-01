Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e Sert "Abi" Uyarısı: "Kamu Vicdanıyla Helalleşmek Zorundasın"

Uzun süre sessiz kalmayan oyuncu, yaptığı açıklamada olayı 'linç kültürü' üzerinden değerlendirdi. Aslantuğ, yıllar içinde farklı başlıklar altında yaşanan toplumsal linçlerin kimseye fayda sağlamadığına, aksine derin yaralar ve pişmanlıklar bıraktığına tanıklık ettiğini söyledi. Ayrıca o gece söz konusu mekanda bulunma amacının gerilimi büyütmek değil, ortamı sakinleştirmek olduğunu ifade etti. Bazı arkadaşlıklarda insanların yaşadığı boşlukları ve travmaları yalnız bırakmamayı tercih ettiğini belirten oyuncunun açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kısa süre sonra Ozan Güven de sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, Kadıköy'de yaşananların kendisi için 'çok çok ağır' olduğunu söylerken, hukuki sürece saygı duyduğu için yıllardır sessiz kaldığını ifade etti. Güven açıklamasında, eleştiri ile linç arasında fark olduğunu savundu ve 'Ben de bir insanım' sözleriyle yaşadığı duygusal yükü anlattı. Kamusal alanda hedef gösterilmenin ve aşağılanmanın kabul edilemez olduğunu dile getiren oyuncu, yaşananlara tepki gösterdi.

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada farklı görüşler ortaya çıktı. Bir kesim, Deniz Bulutsuz davasında verilen karar ve kadına yönelik şiddet konusundaki toplumsal hassasiyet nedeniyle protestoları destekledi. Bir diğer kesim ise protestonun yöntemi ve kamusal alanda yaşananların boyutu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Tartışmalar günler boyunca sürerken, Mehmet Aslantuğ'un açıklamaları da en az olayın kendisi kadar konuşuldu.