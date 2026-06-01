Fenomen Başak Karahan Anne Oldu: İlk Paylaşım Geldi!

Sosyal medya dünyasına ilk adımını attığında henüz genç yaşta olan Karahan, uzun yıllar boyunca Enes Batur'la yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmemiş, çift birlikte çektiği videolarla milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı. O yıllarda Türkiye'nin en çok konuşulan internet fenomenlerinden biri haline gelen ikili, genç takipçilerin gözünde adeta 'YouTube'un altın çifti' olarak görülüyordu. Ayrılık sonrası ise her iki isim de bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

Özellikle Enes Batur'un uzun bir sessizlik dönemine girmesi ve neredeyse ortadan kaybolması sık sık konuşulurken, Başak Karahan kendi hayatına odaklanmayı seçmişti. Geçtiğimiz yıl Karahan'ın evlenmesiyle birlikte eski defterler yeniden açılmış, Enes Batur'un yaptığı göndermeli paylaşımlar ve dikkat çeken hamleleri sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Kimileri bu çıkışları duygusal bulurken, kimileri ise fazlasıyla takıntılı olduğunu düşünmüş ve yaşananlar magazin gündemine bomba gibi oturmuştu.