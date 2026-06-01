Fenomen Başak Karahan Anne Oldu: İlk Paylaşım Geldi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.06.2026 - 17:29
Bir dönemin en çok konuşulan YouTube fenomenlerinden Başak Karahan'dan müjdeli haber geldi! Enes Batur'la yaşadığı ilişkiyle yıllarca sosyal medyanın gündeminde kalan Karahan, evliliğin ardından kurduğu yeni hayatıyla dikkat çekiyordu. Hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşan fenomen isim, sabah saatlerinde yaptığı heyecan dolu paylaşımın ardından oğluna kavuştuğunu duyurdu. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Başak Karahan'ın duygusal paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. 

Bir döneme damga vuran YouTube içeriklerinin müdavimleri Başak Karahan'ı çok iyi hatırlayacaktır.

Sosyal medya dünyasına ilk adımını attığında henüz genç yaşta olan Karahan, uzun yıllar boyunca Enes Batur'la yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmemiş, çift birlikte çektiği videolarla milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı. O yıllarda Türkiye'nin en çok konuşulan internet fenomenlerinden biri haline gelen ikili, genç takipçilerin gözünde adeta 'YouTube'un altın çifti' olarak görülüyordu. Ayrılık sonrası ise her iki isim de bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih etti. 

Özellikle Enes Batur'un uzun bir sessizlik dönemine girmesi ve neredeyse ortadan kaybolması sık sık konuşulurken, Başak Karahan kendi hayatına odaklanmayı seçmişti. Geçtiğimiz yıl Karahan'ın evlenmesiyle birlikte eski defterler yeniden açılmış, Enes Batur'un yaptığı göndermeli paylaşımlar ve dikkat çeken hamleleri sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Kimileri bu çıkışları duygusal bulurken, kimileri ise fazlasıyla takıntılı olduğunu düşünmüş ve yaşananlar magazin gündemine bomba gibi oturmuştu.

Tüm bu karışık gündemi görmezden gelen Başak Karahan ise kendi mutluluğuna odaklanarak hayatında yepyeni bir sayfa açmıştı.

Uzun yıllardır birlikte olduğu Halil Ünlü ile ilişkisini evlilikle taçlandıran fenomen isim, 20 Eylül 2025'te Antalya'da düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin yaklaşık beş yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandırması takipçileri tarafından büyük ilgi görürken, düğün kareleri günlerce konuşulmuştu. 

Kısa süre sonra ise Karahan'dan bir müjde daha geldi. Aralık 2025'te sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla anne olacağını açıklayan fenomen isim, 'Artık üç kişiyiz' sözleriyle mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı. Ardından düzenlenen cinsiyet partisinde bir erkek bebek beklediklerini öğrenen çift, doğum gününü heyecanla saymaya başlamıştı.

Ve sonunda beklenen gün geldi!

Başak Karahan, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda 'Biz oğlumuza kavuşmaya gidiyoruz, dualarınızı eksik etmeyin' diyerek takipçilerini heyecanlandırmıştı. Saatler sonra ise güzel haber geldi. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan fenomen isim, oğlunu kucağına aldığını duyurdu. 

Sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda minik bebeğinin küçücük ayaklarını gösteren Karahan, 'Bu nasıl hismiş meğer... Biz kavuştuk, çok iyiyiz' notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımın altı tebrik mesajlarıyla dolup taşarken, takipçileri de anne-oğul ikilisinin sağlıkla kavuşmasının sevincini yaşadı. Uzun süredir bu anı bekleyen Başak Karahan'ın mutluluğu fotoğraflara da yansırken, fenomen isim yeni hayatının en özel sayfasını resmen açmış oldu.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
