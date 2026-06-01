Sevgili Yay, bugün Ay ile Merkür karşıtlığı ortak kaynaklar ve kişisel borçlar arasında zihinsel bir kriz yaşamana neden olabilir. Eşinin veya iş ortağının kazançlarına dair mantıklı açıklamaları, senin duygusal olarak kendini güvencesiz hissetmene yol açabilir. Rasyonel verilerle kendi bütçeni oluşturduğunda ise bu vesveselerden kurtulabilirsin.

Ancak kredi çekmek, vergi yapılandırmak veya borç ödemek gibi bankacılık işlemlerinde dikkatli olmalısın. Bankacının veya danışmanının hızlıca anlattığı detayları iyice anlamadan sözleşmelere imza atmamalısın. Küçük yazıları okumak finansal sağlığını korumanın bir numaralı kuralıdır.

Peki ya aşk? Derin duygusal korkularını partnerine mantıklı bahanelerle yansıtmak aranızdaki güveni zedeleyebilir. 'Sen bana değer vermiyorsun' demek yerine 'Ben bugün hassasım' dürüstlüğüyle yaklaştığında sımsıcak bir sarılma seni bekliyor. Bekarsan, sırları olan gizemli birine duyacağın merak aklını başından alsa da ihtiyatlı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...