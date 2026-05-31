Sevgili Yay, bugün Merkür Yengeç burcuna yerleşirken tatil senin için bittiğinde iş hayatında hukuki metinler, sözleşmeler ve resmi prosedürleri mesainin tam merkezine yerleştirebilirsin. Haziran ayının ilk gününde şirketinin yasal altyapısını güçlendirmek adına avukatlarla yoğun toplantılar yürütmen gerekebilir. Kuralları tavizsizce uygulayarak şirketini her türlü finansal riskten koruyabilirsin.

Yaz mevsiminin enerjisiyle beraber resmi dairelerdeki işlerini halletmek veya bekleyen faturaları titizlikle düzenlemekle geçirerek müthiş bir rahatlama hissi yaşayabilirsin. Sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmenin haklı gururu zihnini harika şekilde berraklaştırabilir.

Peki ya aşk? Gökyüzündeki ciddi etkiler romantik ilişkilerinde ciddiyet ve netlik arayışını destekleyebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle evlilik, ortak bütçe veya yasal bağlayıcılığı olan kararlar üzerine mantıklı konuşmalar yapabilirsin. Bekarsan, flörtöz tavırları reddedip niyetini açıkça belli eden dürüst insanlarla yola çıkmayı seçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...