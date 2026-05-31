Yılın Sadece 10 Gününde Üretiliyor, En Çok Arap Ülkelerine İhraç Ediliyor: Araban Ovası’nda Sezon Başladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 18:01
Gaziantep’in Araban Ovası’nda, yılın yalnızca kısa bir döneminde gerçekleştirilen firik üretiminde sezon başladı. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve kendine has aromasıyla bilinen ürün, hem iç piyasada hem de ihracatta yoğun ilgi görüyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerine gönderilen firik, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Gaziantep’in Araban Ovası’nda, bölgeye özgü geleneksel firik üretimi sezonu başladı.

İlkbaharın son günlerine denk gelen bu dönemde, henüz yeşil haldeki makarnalık sert buğday başakları özenle hasat edilerek firik üretimi için hazırlık sürecine alınıyor. Kısa ama yoğun bir döneme yayılan üretim, bölge için hem kültürel hem de ekonomik açıdan önem taşıyor.

Hasat edilen başaklar önce kısa süreli bir kurutma aşamasından geçiriliyor. Ardından geleneksel yöntemle, sap kısmı kontrollü şekilde yakılarak başakların içindeki tanelerin is ve ateşle olgunlaşması sağlanıyor. Bu işlem, firiğe kendine has aromatik lezzetini kazandıran en kritik aşama olarak biliniyor.

İşlem tamamlandıktan sonra ürünler harmanlanarak taneler ayrılıyor ve temizlenmek üzere Gaziantep’teki tesislere gönderiliyor.

Burada son ayıklama ve paketleme süreçlerinin ardından firik, hem iç piyasaya hem de ihracata hazır hale geliyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerine gönderilen ürün, bölgesel mutfakta da yoğun talep görüyor.

Araban Ziraat Odası yetkilileri, firik üretiminin zahmetli ve ustalık gerektiren bir süreç olduğunu belirterek, her üreticinin bu işi yapamayacağını vurguluyor. Yılda yalnızca kısa bir dönem yapılabilen üretim, coğrafi işaretli Gaziantep mutfağının önemli değerleri arasında yer almayı sürdürüyor. Firik pilavı ise bu özel üretimin en bilinen ve en çok tercih edilen kullanım alanı olarak öne çıkıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
