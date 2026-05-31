Yılın Sadece 10 Gününde Üretiliyor, En Çok Arap Ülkelerine İhraç Ediliyor: Araban Ovası’nda Sezon Başladı

İlkbaharın son günlerine denk gelen bu dönemde, henüz yeşil haldeki makarnalık sert buğday başakları özenle hasat edilerek firik üretimi için hazırlık sürecine alınıyor. Kısa ama yoğun bir döneme yayılan üretim, bölge için hem kültürel hem de ekonomik açıdan önem taşıyor.

Hasat edilen başaklar önce kısa süreli bir kurutma aşamasından geçiriliyor. Ardından geleneksel yöntemle, sap kısmı kontrollü şekilde yakılarak başakların içindeki tanelerin is ve ateşle olgunlaşması sağlanıyor. Bu işlem, firiğe kendine has aromatik lezzetini kazandıran en kritik aşama olarak biliniyor.