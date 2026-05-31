Haberler
Yaşam
Hatay'daki Meslek Lisesinden 51 Milyon Liralık Üretim Başarısı

Hatay’daki Meslek Lisesinden 51 Milyon Liralık Üretim Başarısı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.05.2026 - 16:09
Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, atölye temelli üretim modeliyle dikkat çeken bir başarıya imza attı. Öğrencilerin aktif rol aldığı üretim süreçleri sayesinde okul, geçen yıl 51 milyon lirayı aşan ciro elde etti. Eğitimle üretimi aynı çatı altında buluşturan sistem, hem mesleki gelişimi hem de ekonomik katkıyı birlikte sağlıyor.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, döner sermaye kapsamında yürüttüğü üretim faaliyetleriyle dikkat çekti.

Okul bünyesindeki atölyelerde öğrencilerin aktif olarak yer aldığı çalışmalar sonucunda, geçen yıl 51 milyon 86 bin liralık ciroya ulaşıldı.

Bilişimden makineye, metal teknolojilerinden kimya ve elektrik-elektroniğe, mobilya ve iç mekân tasarımından yiyecek-içecek hizmetlerine kadar toplam 7 farklı alanda üretim yapılıyor. Öğrenciler, sıvı sabun ve kolonya üretiminden boya ve mobilyaya, hatta yemek hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hem üretime katkı sağlıyor hem de mesleki deneyim kazanıyor. Ürünlerin önemli bir bölümü KYK yurtları başta olmak üzere çeşitli kurumlara ulaştırılıyor.

Okul yönetimi, mevcut üretim kapasitesinin artırılmasıyla birlikte bu yılki cironun 70 milyon lira seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

Teknik Müdür Yardımcısı Ali Güven, yapılan çalışmaların hem ülke ekonomisine katkı sunduğunu hem de öğrencilerin sahada öğrenmesini sağladığını ifade ederken, atölyelerde görev alan öğrencilerin de gelir elde ederek aile bütçelerine destek olduklarını vurguluyor.

Metal Teknolojisi Alan Şefi Latif Akel ise üretimlerin özel sektöre kıyasla daha düşük maliyetle gerçekleştirildiğini, bunun da okulu bölgesinde güçlü bir üretim merkezi haline getirdiğini belirtiyor. Öğrencilerden Berat Çözmez de atölyelerde kazandığı tecrübenin mezuniyet sonrası kendi işini kurma hedefini güçlendirdiğini dile getiriyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
