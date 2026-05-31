Hatay’daki Meslek Lisesinden 51 Milyon Liralık Üretim Başarısı

Teknik Müdür Yardımcısı Ali Güven, yapılan çalışmaların hem ülke ekonomisine katkı sunduğunu hem de öğrencilerin sahada öğrenmesini sağladığını ifade ederken, atölyelerde görev alan öğrencilerin de gelir elde ederek aile bütçelerine destek olduklarını vurguluyor.

Metal Teknolojisi Alan Şefi Latif Akel ise üretimlerin özel sektöre kıyasla daha düşük maliyetle gerçekleştirildiğini, bunun da okulu bölgesinde güçlü bir üretim merkezi haline getirdiğini belirtiyor. Öğrencilerden Berat Çözmez de atölyelerde kazandığı tecrübenin mezuniyet sonrası kendi işini kurma hedefini güçlendirdiğini dile getiriyor.