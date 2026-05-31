Doktorları Dinlemedi, Sahneye Çıktı: Haluk Levent Konser Sırasında Fenalaştı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2026 - 17:20
Haluk Levent'ten gelen haber sevenlerini korkuttu. Yıllardır hem müzik kariyeri hem de sosyal sorumluluk projeleriyle milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde geçirdiği mide kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bir süre tedavi görmüştü. Doktorların verdiği istirahat raporuna rağmen hayranlarını yalnız bırakmak istemeyen Levent'in yeniden sahneye çıkması ise beklenmedik bir sağlık krizini beraberinde getirdi. Tokat'ta düzenlenen bir etkinlikte sahne alan sanatçının performans sırasında fenalaştığı öğrenilirken, yaşananlar hayranlarını bir kez daha endişelendirdi. İşte Haluk Levent'in sağlık durumuna ilişkin ortaya çıkan detaylar...

Kaynak: @armagancast

Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Haluk Levent, bu kez sahnedeki performansıyla değil sağlık durumuyla gündemde.

Yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, kurucusu olduğu AHBAP Derneği aracılığıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da milyonların sevgisini kazanan sanatçı, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hayranlarını korkutmuştu. Mide kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ve bir süre tedavi gören Levent'in doktorların tüm uyarılarına rağmen yeniden sahneye çıkması ise yeni bir krizi beraberinde getirdi.

57 yaşındaki sanatçı, Eskişehir'deki konserinin ardından Ankara'da katılması planlanan bir toplantı için yola çıktığı sırada aniden rahatsızlandı. Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Haluk Levent'e yapılan kontroller sonucunda mide kanaması teşhisi konuldu. Ankara'daki hastanede tedavi altına alınan sanatçıya endoskopik müdahale yapılırken, kanaması kontrol altına alındı ve gerekli kan takviyesi gerçekleştirildi.

Tedavisinin ardından sağlık durumunun stabil hale gelmesiyle taburcu edilen Haluk Levent'e doktorlar tarafından 15 günlük istirahat raporu verildi. Uzmanların kesin dinlenme tavsiyesinde bulunduğu öğrenilirken, sanatçının bir süre sahnelerden uzak kalması gerektiği belirtildi. Ancak Haluk Levent, kendisini bekleyen hayranlarını hayal kırıklığına uğratmak istemedi.

Doktorların uyarılarını dinlemeyen ünlü sanatçı, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde sahne alma kararı verdi.

Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte mikrofonu eline alan Levent, şarkıyı yarıda keserek dinlenmek için seyirciden izin istedi. Henüz iyileşme sürecini tamamlamadan yoğun tempoya dönen Haluk Levent, konser sırasında fenalaştı. Bir süre performansını sürdürmeye çalışsa da rahatsızlığının artması üzerine konseri yarıda bırakmak zorunda kaldı. Alanda bulunan hayranları büyük endişe yaşarken, sanatçının sağlık ekibi tarafından kontrol altına alındığı öğrenildi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
