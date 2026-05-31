Doktorları Dinlemedi, Sahneye Çıktı: Haluk Levent Konser Sırasında Fenalaştı!

Yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, kurucusu olduğu AHBAP Derneği aracılığıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da milyonların sevgisini kazanan sanatçı, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hayranlarını korkutmuştu. Mide kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ve bir süre tedavi gören Levent'in doktorların tüm uyarılarına rağmen yeniden sahneye çıkması ise yeni bir krizi beraberinde getirdi.

57 yaşındaki sanatçı, Eskişehir'deki konserinin ardından Ankara'da katılması planlanan bir toplantı için yola çıktığı sırada aniden rahatsızlandı. Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Haluk Levent'e yapılan kontroller sonucunda mide kanaması teşhisi konuldu. Ankara'daki hastanede tedavi altına alınan sanatçıya endoskopik müdahale yapılırken, kanaması kontrol altına alındı ve gerekli kan takviyesi gerçekleştirildi.

Tedavisinin ardından sağlık durumunun stabil hale gelmesiyle taburcu edilen Haluk Levent'e doktorlar tarafından 15 günlük istirahat raporu verildi. Uzmanların kesin dinlenme tavsiyesinde bulunduğu öğrenilirken, sanatçının bir süre sahnelerden uzak kalması gerektiği belirtildi. Ancak Haluk Levent, kendisini bekleyen hayranlarını hayal kırıklığına uğratmak istemedi.