Doktorları Dinlemedi, Sahneye Çıktı: Haluk Levent Konser Sırasında Fenalaştı!
Haluk Levent'ten gelen haber sevenlerini korkuttu. Yıllardır hem müzik kariyeri hem de sosyal sorumluluk projeleriyle milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde geçirdiği mide kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bir süre tedavi görmüştü. Doktorların verdiği istirahat raporuna rağmen hayranlarını yalnız bırakmak istemeyen Levent'in yeniden sahneye çıkması ise beklenmedik bir sağlık krizini beraberinde getirdi. Tokat'ta düzenlenen bir etkinlikte sahne alan sanatçının performans sırasında fenalaştığı öğrenilirken, yaşananlar hayranlarını bir kez daha endişelendirdi. İşte Haluk Levent'in sağlık durumuna ilişkin ortaya çıkan detaylar...
Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Haluk Levent, bu kez sahnedeki performansıyla değil sağlık durumuyla gündemde.
Doktorların uyarılarını dinlemeyen ünlü sanatçı, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde sahne alma kararı verdi.
