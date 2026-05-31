article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kanye West Konserine Giden Halit Ergenç'in Görüntüleri Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Kanye West Konserine Giden Halit Ergenç'in Görüntüleri Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.05.2026 - 15:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaklaşık 118 bin kişinin katılımıyla sahne alan dünyaca ünlü rap yıldızı, yalnızca kariyerinin en büyük konserlerinden birine imza atmakla kalmadı; İstanbul'u da küresel müzik gündeminin merkezine taşıdı. Dev küre sahnesi, lazer şovları, tarihi seyirci rekoru ve sosyal medyada günlerce konuşulan görüntüleriyle gece adeta bir festivale dönüştü. Türkiye'nin magazin, sanat ve dizi dünyasından çok sayıda ünlü ismin de yer aldığı konserde en çok konuşulan isimlerden biri ise hiç beklenmedik şekilde Halit Ergenç oldu. Usta oyuncunun konser sırasında kaydedilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral olurken, ortaya birbirinden eğlenceli yorumlar çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanye West'in İstanbul'da verdiği tarihi konser yalnızca kırılan rekorlar, dev sahne şovu ve 118 bini aşan seyirci sayısıyla değil, sosyal medyada gündem olan sürpriz isimlerle de konuşuldu.

Kanye West'in İstanbul'da verdiği tarihi konser yalnızca kırılan rekorlar, dev sahne şovu ve 118 bini aşan seyirci sayısıyla değil, sosyal medyada gündem olan sürpriz isimlerle de konuşuldu.

Aylar boyunca konuşulan, biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen ve dünyanın dört bir yanından hayranları İstanbul'a getiren Kanye West konseri sonunda gerçekleşti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaklaşık 118 bin kişinin katılımıyla sahne alan dünyaca ünlü rap yıldızı, yalnızca kariyerinin en büyük konserlerinden birine imza atmakla kalmadı; İstanbul'u da küresel müzik gündeminin merkezine taşıdı. Dev küre sahnesi, lazer şovları, tarihi seyirci rekoru ve sosyal medyada günlerce konuşulan görüntüleriyle gece adeta bir festivale dönüştü. Türkiye'nin magazin, sanat ve dizi dünyasından çok sayıda ünlü ismin de yer aldığı konserde en çok konuşulan isimlerden biri ise hiç beklenmedik şekilde Halit Ergenç oldu. Usta oyuncunun konser sırasında kaydedilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral olurken, ortaya birbirinden eğlenceli yorumlar çıktı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na akın eden yüzlerce ünlü arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri ise Halit Ergenç oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na akın eden yüzlerce ünlü arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri ise Halit Ergenç oldu.

Usta oyuncunun konser boyunca çekilen görüntüleri kısa sürede X'te viral olurken, sosyal medya kullanıcıları ortaya birbirinden komik yorumlar çıkardı.

Türk televizyon tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen Halit Ergenç, yıllardır rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine sahip. Özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, bugün bile birçok kişi tarafından o rolle anılmaya devam ediyor. İşte tam da bu nedenle Kanye West konserinde görüntülenmesi sosyal medyada beklenmedik bir mizah dalgası yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın