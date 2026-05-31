Kanye West Konserine Giden Halit Ergenç'in Görüntüleri Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Aylar boyunca konuşulan, biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen ve dünyanın dört bir yanından hayranları İstanbul'a getiren Kanye West konseri sonunda gerçekleşti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaklaşık 118 bin kişinin katılımıyla sahne alan dünyaca ünlü rap yıldızı, yalnızca kariyerinin en büyük konserlerinden birine imza atmakla kalmadı; İstanbul'u da küresel müzik gündeminin merkezine taşıdı. Dev küre sahnesi, lazer şovları, tarihi seyirci rekoru ve sosyal medyada günlerce konuşulan görüntüleriyle gece adeta bir festivale dönüştü. Türkiye'nin magazin, sanat ve dizi dünyasından çok sayıda ünlü ismin de yer aldığı konserde en çok konuşulan isimlerden biri ise hiç beklenmedik şekilde Halit Ergenç oldu. Usta oyuncunun konser sırasında kaydedilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral olurken, ortaya birbirinden eğlenceli yorumlar çıktı.