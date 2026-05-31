Türkiye'nin 65 Milyon Yıllık Yeni Turizm Merkezi: Hedef UNESCO Listesi

Akçadağ Belediyesi ve İnönü Üniversitesi, Levent Vadisi ile çevresini kapsayan jeopark alanının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilmesi amacıyla ortak faaliyetler gerçekleştiriyor. Bölgede incelemelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yaklaşık 150 milyon liralık bir yatırımın sürdüğünü belirtiyor. Vadinin sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihi ve bilimsel yönleriyle de yüksek bir potansiyel barındırdığını ifade eden Ulutaş, planlanan tesislerin tamamlanmasıyla bölgenin Türkiye'nin en önemli doğa destinasyonlarından biri haline geleceğini kaydediyor.