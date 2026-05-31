Haberler
Yaşam
Türkiye'nin 65 Milyon Yıllık Yeni Turizm Merkezi: Hedef UNESCO Listesi

Ömer Faruk Kino
31.05.2026 - 16:25
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 65 milyon yıllık jeolojik geçmişiyle öne çıkan Levent Vadisi, yaz sezonu öncesinde kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçiyor. Bölgenin çehresini değiştirecek projeler kapsamında; gençlik kampı, macera parkı, yöresel ürün satış alanları ve müze gibi yatırımların en kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor.

UNESCO tescili için bilimsel ve idari çalışmalar eş zamanlı yürütülüyor

Akçadağ Belediyesi ve İnönü Üniversitesi, Levent Vadisi ile çevresini kapsayan jeopark alanının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilmesi amacıyla ortak faaliyetler gerçekleştiriyor. Bölgede incelemelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yaklaşık 150 milyon liralık bir yatırımın sürdüğünü belirtiyor. Vadinin sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihi ve bilimsel yönleriyle de yüksek bir potansiyel barındırdığını ifade eden Ulutaş, planlanan tesislerin tamamlanmasıyla bölgenin Türkiye'nin en önemli doğa destinasyonlarından biri haline geleceğini kaydediyor.

Dev kanyon hem doğa sporlarına hem de bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapıyor

Bünyesinde 28 kilometre uzunluğunda bir kanyonu barındıran Levent Vadisi, altyapı projelerinin tamamlanmasının ardından sosyal alanların yanı sıra bölgeden çıkarılan fosillerin sergileneceği bir müzeye kavuşuyor. Coğrafi yapısı sayesinde dağcılık, tırmanış, doğa yürüyüşü ve bilimsel çalışmalar için uygun şartlar sunan vadi, yaz dönemi boyunca çok sayıda akademik ve sportif etkinliğe ortam hazırlıyor.

Ulusal çaplı organizasyonlar ile vadinin tanıtım faaliyetleri hız kazanıyor

Levent Vadisi, 26-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Motofest etkinliğiyle Türkiye’nin farklı şehirlerinden çok sayıda motosiklet kullanıcısını ağırlamaya hazırlanıyor. Festival kapsamında gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel programlar sayesinde, vadinin ulusal ve uluslararası turizm pazarındaki bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
