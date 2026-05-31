article/comments
article/share
Haberler
Finans
Influencer Ekonomisinin Sonu mu Geliyor? Tüketicilerin Reklam Yorgunluğunun 10 İşareti

etiket Influencer Ekonomisinin Sonu mu Geliyor? Tüketicilerin Reklam Yorgunluğunun 10 İşareti

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.05.2026 - 17:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eskiden sıra sıra verilen linkler, tanıtılan ürünler çok modaydı. Ama son dönemde pek çok tüketici bu kadar reklam görmekten kaçıyor. Peki bu durum influencer ekonomisinin sonunu mu getiriyor? Gelin birlikte reklam yorgunluğunun en yaygın işaretlerine bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. "Deinfluencing" akımının yükselişi

Tüketiciler artık neyi almaları gerektiğini değil, neyin parasına değmediğini duymak istiyor. Bir ürünün neden alınmaması gerektiğini söyleyen içerikler son dönemde oldukça popülerleşti. Bu içerik türlerinin daha fazla güven kazanması da klasik influencer pazarlamasının kan kaybettiğini gösteriyor.

2. Mikro ve nano influencerlara dönüş

Milyonluk kitlelere sahip hesapların etkileşim oranları düşerken daha dar ama sadık kitlesi olan hesaplar yükselişte. Tüketiciler bu noktada devasa kitleleri pazar yeri gibi görmeye başladı. Bunun yanı sıra daha küçük topluluklarda ise aidiyet hissi hala korunuyor.

3. Reklam geçme refleksinin içeriğe taşınması

Kullanıcılar artık bir videonun ilk 3 saniyesinden o içeriğin reklam olduğunu anlayıp hızla kaydırıyor. Reklamın içerik gibi gizlenememesi, izleyicide savunma mekanizmasını tetikliyor da diyebiliriz.

4. Estetik içerikler yerine ham içeriklerin tercih edilmesi

Aşırı filtrelenmiş, stüdyo kalitesinde ama ruhsuz görseller artık tüketici nezdinde reklam kokuyor algısı yaratıyor. Doğal ışıkta, hızlıca çekilmiş ve samimi bir dille anlatılmış hikayeler daha çok güven veriyor. Tüketiciler de daha doğal içerikleri beğeniyor ve takip ediyor.

5. Reklam linki mi yoksa gerçek mi sorgulaması

İçeriğin altına gelen 'Ürün gerçekten iyi mi yoksa sadece iş birliği mi?' soruları, güven krizinin en somut işaretlerinden biri. Bu noktada tüketiciler artık influencer’ın dürüstlüğünü sürekli test ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. UGC içeriklerin tercih edilmesi

İnsanlar, bir markanın para ödediği bir yüzü değil, ürünü kendi parasıyla alıp deneyen sıradan kullanıcıların yorumlarını daha kıymetli buluyor. Bu yüzden de UGC yani kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler daha çok tercih ediliyor.

7. Daha niş topluluklara kaçış

Genel yaşam tarzı içeriklerinden ziyade; sadece kahve, sadece sürdürülebilirlik ya da sadece teknoloji gibi dikey alanlarda uzmanlaşmış kişilerin görüşleri de değer kazanıyor.

8. Marka sadakatinin zayıflaması

Bir influencer her hafta farklı bir krem, telefon veya herhangi bir ayakkabı markasını en iyisi olarak tanıttığında, izleyicinin markaya olan bağlılığı değil, kafa karışıklığı artıyor. Bu noktada iş birliklerinin istikrarsızlığı da tüketicinin fark ettiği bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

9. Şeffaflık beklentisi

#işbirliği etiketinin gizlenmesi veya çok sona eklenmesi izleyicide kandırılmışlık hissi yaratıyor... Şeffaf olmayan her paylaşım, dijital itibarın hızla zedelenmesine yol açıyor ve doğrudan satın alma davranışını etkiliyor.

10. Sosyal medya yorgunluğu

Sürekli bir şeyler satın almaya teşvik edilmekten yorulan kullanıcılar dopamin detoksu gibi akımlarla sosyal medya kullanım sürelerini kısıtlıyor veya sadece eğlence odaklı reklam içermeyen alanlara kayıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın