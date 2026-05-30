Cezaevi Sonrası Değişim Sözü Veren Murat Övüç Eski Haline Geri Döndü!

İlk olarak sosyal medya videolarıyla geniş kitleler tarafından tanınan Övüç, zamanla Türkiye'nin en bilinen fenomenlerinden biri haline geldi. Özellikle eğlenceli videoları, iddialı açıklamaları, sahne şovları ve kadın matinelerinde tercih ettiği gösterişli kostümleriyle dikkat çeken isim, kendine has üslubuyla geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Sık sık feminen kıyafetleri, dikkat çekici aksesuarları ve abartılı makyajıyla konuşulan Övüç, magazin gündeminin de vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Ancak geçtiğimiz yıl Murat Övüç için oldukça zorlu geçti. Övüç, sosyal medyada paylaştığı bir video nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla yargı sürecine dahil olmuş ve 20 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Yaklaşık 102 gün cezaevinde kalan fenomen isim, tahliye edildikten sonra yaptığı açıklamalarla yeniden gündem olmuştu. Cezaevi sürecinin kendisini değiştirdiğini söyleyen Övüç, bundan sonraki hayatında daha farklı bir profil çizeceğini belirtmiş ve 'Artık Murat Abi olacağım' sözleriyle dikkat çekmişti. Bu açıklama, hem sevenleri hem de magazin takipçileri tarafından uzun süre konuşulmuştu.

Tahliye sonrası ilk kez sahneye çıktığında bambaşka bir görüntü veren Murat Övüç, verdiği değişim mesajını tarzına da yansıtmıştı. Gösterişli kostümleriyle tanınan fenomen isim, bu kez siyah bir smokin tercih etmiş, daha sade görüntüsüyle dikkat çekmişti. Sosyal medyada birçok kişi Övüç'ün gerçekten yeni bir döneme başladığını düşünürken, ünlü fenomenin 'Murat Abi' dönüşümü de günlerce konuşulmuştu.