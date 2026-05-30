Cezaevi Sonrası Değişim Sözü Veren Murat Övüç Eski Haline Geri Döndü!

Lila Ceylan
30.05.2026 - 18:41
Cezaevi sonrası değiştiğini ve 'Murat Abi' olacağını söyleyen Murat Övüç, Bodrum'daki sahne performansıyla eski tarzına geri döndüğünü gösterdi.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Övüç, yıllardır yaptığı paylaşımlar, sahne performansları ve kendine özgü tarzıyla gündemden düşmüyor.

İlk olarak sosyal medya videolarıyla geniş kitleler tarafından tanınan Övüç, zamanla Türkiye'nin en bilinen fenomenlerinden biri haline geldi. Özellikle eğlenceli videoları, iddialı açıklamaları, sahne şovları ve kadın matinelerinde tercih ettiği gösterişli kostümleriyle dikkat çeken isim, kendine has üslubuyla geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. Sık sık feminen kıyafetleri, dikkat çekici aksesuarları ve abartılı makyajıyla konuşulan Övüç, magazin gündeminin de vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Ancak geçtiğimiz yıl Murat Övüç için oldukça zorlu geçti. Övüç, sosyal medyada paylaştığı bir video nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla yargı sürecine dahil olmuş ve 20 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Yaklaşık 102 gün cezaevinde kalan fenomen isim, tahliye edildikten sonra yaptığı açıklamalarla yeniden gündem olmuştu. Cezaevi sürecinin kendisini değiştirdiğini söyleyen Övüç, bundan sonraki hayatında daha farklı bir profil çizeceğini belirtmiş ve 'Artık Murat Abi olacağım' sözleriyle dikkat çekmişti. Bu açıklama, hem sevenleri hem de magazin takipçileri tarafından uzun süre konuşulmuştu.

Tahliye sonrası ilk kez sahneye çıktığında bambaşka bir görüntü veren Murat Övüç, verdiği değişim mesajını tarzına da yansıtmıştı. Gösterişli kostümleriyle tanınan fenomen isim, bu kez siyah bir smokin tercih etmiş, daha sade görüntüsüyle dikkat çekmişti. Sosyal medyada birçok kişi Övüç'ün gerçekten yeni bir döneme başladığını düşünürken, ünlü fenomenin 'Murat Abi' dönüşümü de günlerce konuşulmuştu.

Gelin görün ki "Murat Abi" dönemi pek de uzun sürmedi.

Murat Övüç, geçtiğimiz akşam Bodrum'da sahne alırken hayranlarının alışık olduğu tarzına hızlı bir dönüş yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Övüç'ün leopar desenli, saten detaylı ve sabahlığı andıran oldukça iddialı bir kostümle sahneye çıktığı görüldü. Elinde mikrofonuyla dans eden, seyircilerle birlikte eğlenen ve enerjisiyle geceye damga vuran fenomen isim, eski sahne performanslarını aratmayan görüntüler sergiledi. Özellikle kostüm tercihi ve sahnedeki tavırları, takipçileri tarafından 'Murat Övüç özüne döndü' yorumlarıyla karşılandı. 

Tahliye sonrası verdiği değişim mesajlarıyla dikkat çeken fenomen isim, Bodrum gecesindeki görüntüleriyle yeniden alışık olunan tarzına döndüğünü gösterdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları bu değişimi desteklerken, kimileri ise 'Murat Abi dönemi beklenenden kısa sürdü' yorumları yaptı. Ancak görünen o ki Murat Övüç, kendisini yıllardır gündemde tutan sahne tarzından ve enerjisinden çok da uzak kalamadı.

İşte o anlar:

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
