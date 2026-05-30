Sevgili Kova, bugün Yay burcundaki Mavi Dolunay finansal hayatında hatırı sayılır bir tamamlanma döngüsü yaşatarak bekleyen ödemeleri getirecektir. Ortaklı işlerden doğan kâr payları veya yatırımların getirisi yüzünü epey güldürecektir. Krizleri ustalıkla yönetmek patronlarının takdirini kazanmanı sağlayarak mesleki itibarını arşa taşıyacaktır.

Tatil gününün huzurunu lüks bir restoranda özel lezzetler tadarak veya mutfağa girip gurme tarifler hazırlayarak çıkaracaksın. Kendine güzel bir ziyafet çekmek ruhunu bütünüyle dinlendirecektir. Lezzetlerin dünyası kalbine eşsiz bir neşe katacaktır.

Peki ya aşk? Mavi Dolunay sevgi dünyanda derin tutkuları ve gizli duyguları yüzeye çıkaracaktır. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki görünmez engelleri yıkarak ruhsal bir bütünleşme yaşayacaksınız. Bekarsan, sana sadakat vadeden ve ayakları yere basan dürüst birisiyle masalsı bir randevuya çıkacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...