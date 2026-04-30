Sevgili Kova, bu Mayıs ayı senin için zirveye giden yolda son engellerin kalktığı ve kariyerinde parlayacağın bir dönem. Ayın başında gerçekleşen Akrep Dolunayı, kariyer hayatında beklediğin net sonucu önüne koyuyor... Yani, ya hak ettiğin görkemli yükselişi yaşıyorsun ya da sana artık dar gelen bu alanı tamamen terk ederek yeni bir yöne kırıyorsun. Ayın ortasında çalışma ortamındaki değişimler ve Boğa Yeni Ayı’nın getirdiği konfor odaklı yenilikler, projelerini daha huzurlu bir alanda büyütmene olanak tanıyor.

23 Mayıs tarihinde ise Merkür ve Uranüs’ün lehine yapacağı kavuşumun etkisi ile ani bir karar ya da beklemediğin bir iş değişimiyle hayatını bir gecede değiştirebilir. Teknolojiye ve yeniliğe olan hakimiyetin, bu dönemde seni dijital dünyadan gelecek büyük bir servete ya da benzersiz bir ticari plana götürebilir. Şimdi, bu fırsatı kaçırmamalı ve risk almalısın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise ayın sonuna doğru hareketlilik söz konusu oluyor. Çünkü Venüs ve Satürn’ün getirdiği soğuk rüzgarlar, duygularını bir sadakat sınavından geçirebilir. Partnerinle arana giren mesafeler ve ciddi sorgulamalar gündemde olabilir. Onu yeniden sınava tabi tutuyor olabilir misin? Tabii eğer bekarsan, hayatına giren kişiyle aranda mesafeli başlayan ama her aşaması titizlikle inşa edilen ciddi bir bağ oluşabilir. Bu ay aşk, senin için geçici bir heyecandan ziyade, sınırları olan ve ciddiyet isteyen bir olguya dönüşebilir; hazır ol! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…