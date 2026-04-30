article/comments-white
article/share-white
Mayıs Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Mayıs 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.04.2026 - 18:16

Gökyüzü Mayıs ayında bir hayli hareketli! Kova ve yükselen Kova burçları Mayıs ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mayıs ayı nasıl geçecek? Bu ay Kova ve yükselen Kova burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu aylık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu Mayıs ayı senin için zirveye giden yolda son engellerin kalktığı ve kariyerinde parlayacağın bir dönem. Ayın başında gerçekleşen Akrep Dolunayı, kariyer hayatında beklediğin net sonucu önüne koyuyor... Yani, ya hak ettiğin görkemli yükselişi yaşıyorsun ya da sana artık dar gelen bu alanı tamamen terk ederek yeni bir yöne kırıyorsun. Ayın ortasında çalışma ortamındaki değişimler ve Boğa Yeni Ayı’nın getirdiği konfor odaklı yenilikler, projelerini daha huzurlu bir alanda büyütmene olanak tanıyor.

23 Mayıs tarihinde ise Merkür ve Uranüs’ün lehine yapacağı kavuşumun etkisi ile ani bir karar ya da beklemediğin bir iş değişimiyle hayatını bir gecede değiştirebilir. Teknolojiye ve yeniliğe olan hakimiyetin, bu dönemde seni dijital dünyadan gelecek büyük bir servete ya da benzersiz bir ticari plana götürebilir. Şimdi, bu fırsatı kaçırmamalı ve risk almalısın! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise ayın sonuna doğru hareketlilik söz konusu oluyor. Çünkü Venüs ve Satürn’ün getirdiği soğuk rüzgarlar, duygularını bir sadakat sınavından geçirebilir. Partnerinle arana giren mesafeler ve ciddi sorgulamalar gündemde olabilir. Onu yeniden sınava tabi tutuyor olabilir misin? Tabii eğer bekarsan, hayatına giren kişiyle aranda mesafeli başlayan ama her aşaması titizlikle inşa edilen ciddi bir bağ oluşabilir. Bu ay aşk, senin için geçici bir heyecandan ziyade, sınırları olan ve ciddiyet isteyen bir olguya dönüşebilir; hazır ol! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın