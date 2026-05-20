TSK’nın EFES-2026 Tatbikatı'nda Gece Atışları Nefesleri Kesti

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2026 - 00:29

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği EFES-2026 Tatbikatı'nda gece safhası nefes kesen anlara sahne oldu. Gece karanlığında topçu ve havan atışlarıyla desteklenen amfibi harekâtında; düşman hedefleri kara, deniz ve hava unsurları tarafından tam isabetle imha edildi.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenlenen EFES-2026 Tatbikatı'nda bugün gece atışları yapıldı.

Tatbikatı devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) zirvesi yakından takip etti. Seçkin Gözlemci Günü'nün ilk gününde; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu hazır bulundu. TSK’nın en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından biri olan EFES-2026’ya millî unsurlarla birlikte toplam 50 farklı ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katıldı.

Konuşmaların ardından başlayan gece safhası, gerçeğini aratmayan harp senaryolarıyla adım adım icra edildi. Senaryo kapsamında ilk olarak karşı kuvvetlere ait elektronik harp sisteminin bulunduğu mobil muhabere merkezi, 'Kamikaze Yetenekli Sürü Dron' ile nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Ardından Özel Kuvvet Timleri denizden ve havadan sızarak planlanan hedefleri yok ederken, Su Altı Taarruz (SAT) timleri ATAK bot, Su Altı Savunma (SAS) timleri ise süratli botlarla bölgeye intikal ederek keşif yaptı ve tespit edilen su altı mayınlarını tahrip etti. Tespit edilen hedeflerin topçu, havan ve taarruz helikopterleri tarafından eş zamanlı ateş altına alınmasıyla devam eden harekâtta, muhasıma yardım götüren bir gemiye başarılı bir operasyonla el konuldu ve muhasıma ait kritik altyapı tesisleri kullanılamaz hale getirildi. Hava hücum harekâtıyla inen birlikler, düşman tanklarını yerli üretim PARS/OMTAS tanksavar silahlarıyla vururken, amfibi birlikler de kapak atarak sahile çıkarma yaptı ve hücumu destekleyen topçu atışları icra edildi. Özel Kuvvetler tarafından muharebe arama kurtarma görevinin başarıyla tamamlandığı safhanın sonunda, ana karada yükleme yapan amfibi unsurlara yönelik muhtemel hava taarruzları da hava savunma sistemleri tarafından anında bastırıldı.

Nefes kesen tatbikattan görüntüler

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
