Dağcılar Susamasın Diye Uçuruma Bakkal Açtılar: Erzaklar Halatla Taşınıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 23:00

Çin’in Hunan eyaletinde bulunan bir doğa parkı, ezberleri bozan bir girişime ev sahipliği yapıyor. Dünyanın 'en elverişsiz' ve 'en uygunsuz' bakkalı olarak adlandırılan iki metrekarelik ahşap bir kulübe, yerden tam 120 metre yükseklikte, sarp bir uçurumun kenarında asılı duruyor. Bu dükkanda çalışan personel, her gün onlarca kilo malzemeyi sırtında uçuruma tırmandırıyor.

Çin’in güneyinde, nefes kesen manzaraları ve ekstrem dağ aktiviteleriyle ünlü Shiniuzhai Doğal Güzellik Alanı, dünya basınında benzeri görülmemiş bir bakkal dükkanıyla gündeme geldi.

Adını, öküz sırtına benzeyen tepelerinden alan 'Taş Öküz Köyü' (Shiniuzhai), dağcıların susuzluk ve açlık sorununu çözmek için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Yerden 120 metre (yaklaşık 394 feet) yükseklikteki dik kayalıklara monte edilen minik bir tahta kulübe, tırmanışçıların tek sığınağı haline geldi.

Tam bir yıllık inşaat sürecinin ardından 2018 yılında kapılarını açan ve sosyal medyada yeniden viral olan bu minik market, 800 metrelik bir "via ferrata" (İtalyanca: Demir Yol) rotası üzerinde bulunuyor.

Dağcıların sarp kayalıklarda ilerlerken güvenlik amacıyla kendilerini bağladıkları metal ankrajlardan oluşan bu zorlu parkurda, dağın zirvesine ulaşmak tam 90 dakika sürüyor.

Shiniuzhai'nin Genel Müdürü Song Huizhou, bu zorlu yolculuğa çıkan her tırmanıcının mağazaya ulaştığında ücretsiz bir şişe su alma hakkına sahip olduğunu belirtiyor.

Dükkanın varlığı dağcılar için büyük bir şans olsa da orada çalışmak tam anlamıyla bir profesyonellik gerektiriyor.

Çin sosyal ağı Weibo’da yüzbinlerce takipçisi olan kullanıcıların 'Personel için gerçekten çok zorlayıcı bir durum' diyerek espriler yaptığı dükkanın lojistiği tamamen insan gücüne dayanıyor.

Mağaza çalışanı, her gün sırt çantalarına doldurdukları onlarca şişe suyu ve atıştırmalığı dik uçuruma tırmanarak yukarı taşıdıklarını söylüyor. Bu amansız emeğe rağmen dükkandaki ürünler fahiş fiyatlara satılmıyor; bir şişe içecek sadece 5 ila 7 yuan (1 dolardan daha az) bir bedelle dağcılara ulaştırılıyor.

Denize kıyısı olmayan 64 milyon nüfuslu Hunan eyaleti aynı zamanda ünlü yönetmen James Cameron'ın 2009 yapımı efsanevi "Avatar" filmindeki uçan dağ manzaralarına ilham veren Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı’nın heybetli sütun kayalıklarına da komşu konumda.

Uçurumun kenarındaki bu iki metrekarelik dükkan, hem sıra dışı mimarisi hem de çalışanlarının akılalmaz azmiyle dünyada konuşulmaya devam ediyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
