Dağcılar Susamasın Diye Uçuruma Bakkal Açtılar: Erzaklar Halatla Taşınıyor
Çin’in Hunan eyaletinde bulunan bir doğa parkı, ezberleri bozan bir girişime ev sahipliği yapıyor. Dünyanın 'en elverişsiz' ve 'en uygunsuz' bakkalı olarak adlandırılan iki metrekarelik ahşap bir kulübe, yerden tam 120 metre yükseklikte, sarp bir uçurumun kenarında asılı duruyor. Bu dükkanda çalışan personel, her gün onlarca kilo malzemeyi sırtında uçuruma tırmandırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin’in güneyinde, nefes kesen manzaraları ve ekstrem dağ aktiviteleriyle ünlü Shiniuzhai Doğal Güzellik Alanı, dünya basınında benzeri görülmemiş bir bakkal dükkanıyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam bir yıllık inşaat sürecinin ardından 2018 yılında kapılarını açan ve sosyal medyada yeniden viral olan bu minik market, 800 metrelik bir "via ferrata" (İtalyanca: Demir Yol) rotası üzerinde bulunuyor.
Dükkanın varlığı dağcılar için büyük bir şans olsa da orada çalışmak tam anlamıyla bir profesyonellik gerektiriyor.
Denize kıyısı olmayan 64 milyon nüfuslu Hunan eyaleti aynı zamanda ünlü yönetmen James Cameron'ın 2009 yapımı efsanevi "Avatar" filmindeki uçan dağ manzaralarına ilham veren Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı’nın heybetli sütun kayalıklarına da komşu konumda.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın