CHP’ye Mutlak Butlan Kararı ile İlgili Yeni İddia: "Herkes Bunu Konuşuyor"

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2026 - 23:04

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda 'usulsüzlük' ve 'oylamaya hile karıştırma' iddiasıyla açılan ceza davasında CHP’ye mutlak butlan uygulanacağı ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçeceği iddia ediliyordu. TGRT Haber’de açıklamalarda bulunan Fatih Atik, “Herkes bunu konuşuyor” diyerek kararın cuma günü UYAP sistemine yükleneceğini iddia etti. 

Kemal Kılıçdaroğlu bugün uzun bir aradan sonra açıklamada bulunmuş ve CHP yönetimini eleştirmişti.

Ankara’da siyaset sahnesinin merakla beklediği ve kamuoyunda “mutlak butlan davası” olarak bilinen dava ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Mutlak butlan kararıyla CHP’nin başına yeniden döneceği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir açıklama yapmış ve CHP yönetimini eleştirmişti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına bazı CHP milletvekilleri de destek vermişti.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP’ye mutlak butlan kararının cuma günü çıkabileceğini söyledi.

Fatih Atik’in TGRT Haber’deki açıklamaları 👇

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
