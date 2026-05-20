AFAD Depremi Duyurdu: Malatya’da Şiddetli Deprem, Çevre İllerden de Hissedildi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.05.2026 - 09:05 Son Güncelleme: 20.05.2026 - 10:15

Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya Battalgazi'de saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi birçok şehirden hissedildi.

Ayrıca AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.'

Yaşanan deprem sonrasında Malatya'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Battalgazi ilçesi merkezli saat 09.00’da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak belirtildi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Sami Er’den açıklama: “Tüm okullar boşaltıldı”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli hissettik' dedi. Depremin ardından eğitim faaliyeti verilen okullardaki öğrenciler sınıflarından çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama: “Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
