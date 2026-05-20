AFAD Depremi Duyurdu: Malatya’da Şiddetli Deprem, Çevre İllerden de Hissedildi

Malatya'da deprem oldu! AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya Battalgazi'de saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi birçok şehirden hissedildi.

Ayrıca AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.'

Yaşanan deprem sonrasında Malatya'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi.