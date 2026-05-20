Birçok Şehirde Hissedilen Deprem Oldu, Adıyaman'da Bir Okuldaki Panik Anları Kameraya Yansıdı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Battalgazi ilçesi merkezli saat 09.00’da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak belirtildi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli hissettik' dedi. Depremin ardından eğitim faaliyeti verilen okullardaki öğrenciler sınıflarından çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama: “Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”