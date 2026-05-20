Birçok Şehirde Hissedilen Deprem Oldu, Adıyaman'da Bir Okuldaki Panik Anları Kameraya Yansıdı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.05.2026 - 09:35 Son Güncelleme: 20.05.2026 - 10:39

Malatya’da meydana gelen deprem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok şehirde şiddetli şekilde hissedildi. Deprem sırasında Adıyaman’da bir okulda derste olan öğrenciler korku ile bahçeye koşarken birçok veli de çocuğunu görmek için okula koştu.

AFAD depremi duyurdu: Malatya’da şiddetli deprem çevre illerden de hissedildi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Battalgazi ilçesi merkezli saat 09.00’da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak belirtildi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli hissettik' dedi. Depremin ardından eğitim faaliyeti verilen okullardaki öğrenciler sınıflarından çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama: “Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
