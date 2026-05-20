Aslıhan Malbora'nın Eşref Rüya'ya Final Getiren Kıskançlık İddialarını Yanıtlarkenki Tavırları Dikkat Çekti!

Merve Ersoy - TV Editörü
20.05.2026 - 09:48

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve aldığı yüksek reytinglerle zirve ortağı olmayı başaran Eşref Rüya'nın ani final kararı izleyen herkesi şaşırtmıştı. Dizinin final kararının ardından neden bittiğiyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. En çok konuşulan iddialardan biri Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın sete sık sık geldiği, Demet Özdemir'le yakınlaşma sahnelerinden rahatsız olduğuyla ilgiliydi. Aslıhan Malbora iddiaları cevapladı ancak cevaplarkenki tavırları dikkat çekti.

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın ani final kararının şaşkınlık etkisi sürüyor.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizi, yüksek reytinglerine rağmen final kararını açıklamasıyla gündeme oturdu. Yeraltı karşısında reyting zirvesini kaybetmesine rağmen dizinin büyük başarısı, yurt dışı satışları, hatta bir ikona dönüşmesine karşın final kararının etkisi izleyici için sarsıcı oldu. Dizinin final kararı almasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılırken en çok konuşulan iddia Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'nın kıskançlık krizi oldu. 

İddiaya göre Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy'un Demet Özdemir'le yakınlaştığı sahnelerden rahatsızlık duymuş ve bu sebeple sık sık sete gitmeye başlamıştı. Bu sebeple Çağatay Ulusoy'un hikayedeki aşk sahnelerinin azaltılmasını istediği de iddialar arasında yer aldı.

Bu iddiaları yalanlayan Aslıhan Malbora'nın tavırları, jest ve mimikleri dikkat çekti.

Aslıhan Malbora, 'Evet gördüm. Sürekli sete gidiyormuşum falan. Kim söylüyor, lütfen gidip yetkili birine sorun. Zaten cevabı alacaksınız. Maalesef insanlar çok kötüleşmiş ve art niyetleşmiş. Hiç öyle bir şey yok, benimle hiçbir ilgisi yok. Zaten koca koca işlerin herhalde benimle ilgisi olamaz.' açıklamasında bulundu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
