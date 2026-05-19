article/comments
article/share
Haberler
TV
Show TV'nin Yaz Dizisi Muhtemel Aşk'ın Kadrosuna Yeni Oyuncu

Show TV'nin Yaz Dizisi Muhtemel Aşk'ın Kadrosuna Yeni Oyuncu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.05.2026 - 17:05

Show TV'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk'ın kadrosu tamamlanıyor. Birsen Altuntaş, yaz dizisi Muhtemel Aşk'ın kadrosuna genç bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV ekranlarında yaz sezonunda yayınlanacak olan Muhtemel Aşk dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Show TV ekranlarında yaz sezonunda yayınlanacak olan Muhtemel Aşk dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde yer alacağı Muhtemel Aşk dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. 22 Mayıs Cuma günü sete çıkması planlanan Muhtemel Aşk dizisine Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandıracağı Tolga karakterinin ortağı geliyor.

Genç oyuncu Tugay Erdoğan, yaz dizisi Muhtemel Aşk'a dahil oldu.

Genç oyuncu Tugay Erdoğan, yaz dizisi Muhtemel Aşk'a dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Masumiyet Müzesi'nde rol alan Tugay Erdoğan, Muhtemel Aşk dizisinde mimar Yavuz rolüne hayat verecek. Yavuz karakteri, Tolga’nın üniversiteden arkadaşı ve ortağı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın