6 Bin Nüfuslu İlçemize Bayramda 500 Bin Turistin Gelmesi Bekleniyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 16:30

Batı Karadeniz’in önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Bartın’ın Amasra ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde yoğun bir ziyaretçi akınına hazırlanıyor. Yerleşik nüfusu 6 bin 600 olan tarihi sahil kasabasında, tatil dönemi boyunca günübirlik ziyaretçilerle birlikte toplam turist sayısının 500 bini aşacağı öngörülüyor.

Konaklama Tesislerindeki Rezervasyon Oranları Şimdiden Yüzde Seksen Seviyesine Ulaştı

Bakir koyları, tarihi kaleleri ve köklü mutfak kültürüyle öne çıkan ilçede, 5 bin yatak kapasiteli konaklama tesislerinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, bayram tatili yaklaştıkça doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Saylam, hava şartlarının elverişli seyretmesi halinde yarım milyonun üzerinde turistin ağırlanacağını tahmin ettiklerini belirterek, Bartın Valiliği koordinasyonunda tüm yerel yönetimlerin ve derneklerin ziyaretçilerin huzurlu bir tatil geçirmesi adına gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

Mavi Bayraklı İnkumu Sahil şeridine Günlük Ortalama Yirmi Bin Ziyaretçinin Gelmesi Öngörülüyor

Bölgedeki yoğunluğun sadece Amasra ile sınırlı kalmayacağı, 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu tatil beldesinin de önemli bir çekim merkezi olacağı tahmin ediliyor. Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, ilçeye gelen misafirlerin İnkumu’nu da yoğun şekilde ziyaret ettiğini vurguladı. Yalçınkaya, belediye ekiplerinin mavi bayraklı sahilde tüm hazırlıkları tamamladığını ve günlük 15-20 bin arasındaki ziyaretçiyi en iyi şekilde ağırlamak üzere önlemler aldığını açıkladı.

Dünyada Nadir Görülen Seksen Milyon Yıllık Lav Sütunları Yoğun İlgi Topluyor

Bartın’ın turizm potansiyelini destekleyen unsurlardan bir diğerini ise dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya’da eşi bulunan Güzelcehisar Lav Sütunları oluşturuyor. 80 milyon yıllık geçmişe sahip bu doğa harikasının Küre Dağları Milli Parkı ile birlikte bayram süresince yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Bölgedeki tüm kurumlar, bu büyük lojistik ve turizm hareketliliğini sorunsuz yönetmek amacıyla koordineli çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
