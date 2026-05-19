6 Bin Nüfuslu İlçemize Bayramda 500 Bin Turistin Gelmesi Bekleniyor

Bartın’ın turizm potansiyelini destekleyen unsurlardan bir diğerini ise dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya’da eşi bulunan Güzelcehisar Lav Sütunları oluşturuyor. 80 milyon yıllık geçmişe sahip bu doğa harikasının Küre Dağları Milli Parkı ile birlikte bayram süresince yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Bölgedeki tüm kurumlar, bu büyük lojistik ve turizm hareketliliğini sorunsuz yönetmek amacıyla koordineli çalışmalarını sürdürüyor.