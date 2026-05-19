Çölün Ortasındaki Proje İçin 500 Milyar Dolar Harcayacaklar: Dev Tüneller İçin İmzalar Atıldı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 14:40

Suudi Arabistan'ın çöl ortasında inşa ettiği 500 milyar dolar bütçeli mega kent projesi The Line, yer altı operasyonlarıyla yeni bir aşamaya geçiyor. NEOM altyapı çalışmaları kapsamında, her biri 28 kilometre uzunluğa sahip iki dev lojistik tünelin kazılması amacıyla yeni ortaklık anlaşmaları imzalandı. Geleceğin şehri olarak lanse edilen ve düz bir hat şeklinde uzanacak projede, alışılmışın aksine hiçbir otomobil yolu yer almıyor. Kent içi tüm ulaşım, çölün altına inşa edilen yüksek hızlı raylı sistemler ve gelişmiş teknik ağlar vasıtasıyla gerçekleştiriliyor.

Yer altı mühendislik ağı lojistik ve enerji transferini üstleniyor

Proje kapsamında açılacak iki büyük tünel, şehrin lojistik ve altyapı sistemlerinin ana omurgasını oluşturuyor. Uzmanlar, The Line projesinin yalnızca gökyüzüne yükselen üst yapılardan ibaret kalmadığını, yer altında da tarihin en büyük mühendislik sistemlerinden birinin kurulduğunu belirtiyor. Bu devasa yer altı hatları; yüksek hızlı ulaşımın yanı sıra enerji nakli, veri transferi ve kesintisiz lojistik akışı için kritik bir rol oynuyor.

Proje maliyetleri ve teknik zorluklar tartışmaları beraberinde getiriyor

Tamamlandığında 170 kilometre uzunluğa ulaşması ve dış cephesindeki aynalı yapısıyla çölü boydan boya kaplaması öngörülen şehirde milyonlarca kişinin yaşaması planlanıyor. İlk etap çalışmaları yıllardır devam eden proje, astronomik maliyetleri, inşaat sürecindeki lojistik zorlukları ve insan hakları eksenindeki tartışmaları nedeniyle küresel kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Buna karşın Suudi Arabistan yönetimi, yatırımı ülkenin en büyük ekonomik dönüşüm hamlesi olarak nitelendirmeyi sürdürüyor.

Kademeli açılış hedefiyle modern mühendislik tarihinde yeni bir sayfa açılıyor

NEOM projesinin belirli bölümlerinin 2030 yılına kadar kademeli olarak hizmete girmesi hedeflenirken, The Line hattının tamamlanmasının çok daha uzun bir zaman dilimine yayılacağı öngörülüyor. Sektör temsilcileri, hedeflere ulaşıldığı takdirde bu girişimin sıradan bir şehir projesinin ötesine geçerek modern altyapı tarihinin en büyük mühendislik başarıları arasında yerini alacağını ifade ediyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
