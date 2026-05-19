Deniz Manzaralı 136 Milyonluk Evi Bedavaya Veriyorlar Ama Tek Bir Şartları Var

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 11:01

Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaleti açıklarında konumlanan ve yüksek gelir grubunun uğrak noktalarından biri olan Nantucket Adası, emlak sektöründe benzerine az rastlanır bir gelişmeye sahne oluyor. Ada genelinde yaklaşık 3 milyon dolar piyasa değerine sahip müstakil bir konutun, ücretsiz olarak yeni sahibine devredileceği duyuruldu. Söz konusu mülkü edinmek isteyen kişilerin ise sunulan tek bir ana koşulu yerine getirmesi bekleniyor. Hak sahibinin, taşınmaz yapıyı en geç altı aylık süre zarfında mevcut arazisinden tahliye ederek başka bir konuma nakletmesi gerekiyor.

Çevre Mevzuatı Kapsamında Yapıların Yıkılması Engelleniyor

Gerçekleştirilen bu uygulama, Nantucket bölgesinde yürürlükte bulunan yerel çevre ve yapı mevzuatına dayanıyor. 'Yıkım Erteleme Kanunu' adı verilen bu program vasıtasıyla, fiziki açıdan kullanılabilir durumdaki binaların yıkılarak ortadan kaldırılması önleniyor. Düzenleme, mevcut yapıların farklı alanlara taşınarak hem mimari mirasın korunmasını hem de inşaat atıklarının azaltılmasını amaçlıyor.

Gayrimenkul Piyasasında Asıl Değeri Arazi Oluşturuyor

Bahse konu olan ücretsiz konut, 161 metrekare kullanım alanına sahip bulunuyor ve bünyesinde üç yatak odası ile iki banyo barındırıyor. Bir dönümü aşan bir arazi üzerinde konumlanan yapının adanın genel problemi olan kıyı erozyonu risk bölgesinde yer almadığı belirtiliyor. Emlak uzmanları, adada boş arsa arzının neredeyse tükenme noktasına gelmesi sebebiyle, piyasa değerinin evden ziyade topraktan kaynaklandığını aktarıyor. Yatırımcıların sırf arsa mülkiyetine sahip olabilmek adına üzerindeki sağlam binaları gözden çıkardığı ifade ediliyor.

Başvuru Sahiplerinin Resmi Girişimde Bulunması Gerekiyor

Mülkü devralmak isteyen adayların yerel belediyenin yapı müdürlüğüne ve mevcut mülk sahibine resmi niyet mektubu iletmesi zorunluluk taşıyor. Adayların ayrıca bu taşınma operasyonunu altı ay içinde tamamlayabilecek mali ve teknik yeterliliğe sahip olduklarını belgelemesi isteniyor. Amerika genelinde bir konutun lojistik olarak taşınma maliyeti 150 bin ile 500 bin dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Uzmanlar, adadaki ortalama konut satış fiyatlarının 4,4 milyon dolara ulaştığı bütçe dengesinde, yüksek nakliye masraflarına rağmen bu işlemin alıcı açısından büyük bir ekonomik avantaj barındırdığını vurguluyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
