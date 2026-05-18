Yol İnşaatında Kazara Buldular: 13 Bin Torba Altın Tarlanın Altında Yatıyormuş

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 11:53

Çekya’nın Hradec Kralove şehri yakınlarında sürdürülen otoyol inşaatı projesi, Orta Avrupa tarihine ışık tutacak nitelikte bir arkeolojik keşfe zemin hazırladı. Gerçekleştirilen kazılarda, yaklaşık 2200 yıl öncesine dayanan ve Kelt medeniyetine ait olduğu belirlenen devasa bir yerleşim alanı saptandı. Demir Çağı’na ait geleneksel yerleşim alanlarının ortalama bir hektar büyüklüğünde olduğu bölgede, bu yeni keşfin 25 hektarlık bir sahayı kaplaması uzmanlar tarafından sıra dışı bir gelişme olarak kayda geçirildi.

Altyapı faaliyetleri esnasında ulaşılan kalıntılar iki yıl süren titiz bir çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı

Arkeolog Matous Holas koordinasyonunda yürütülen iki yıllık kurtarma kazıları neticesinde, alandan 13 binden fazla arkeolojik materyal torbası toplandı. Çıkarılan zengin envanter içerisinde Roma sikkeleri örnek alınarak basılmış altın ve gümüş paralar, lüks seramikler ile metal kaplar yer aldı. Ayrıca broş, cam boncuk ve aynalardan oluşan 1000’den fazla mücevherat ile Baltık kehribarından imal edilmiş süs eşyaları koruma altına alındı.

Savunma duvarı bulunmayan yerleşimin bölgedeki en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğu değerlendirildi

Mevcut bulgular, yerleşimin etrafında herhangi bir askeri tahkimat veya savunma duvarı yer almadığını gösterdi. Bu durum, topluluğun askeri çatışmalardan ziyade tamamen ticari faaliyetlere odaklandığı şeklinde yorumlandı. Kuzey Denizi ile Akdeniz’i birbirine bağlayan tarihi 'Kehribar Yolu' üzerinde stratejik bir durak işlevi gören bu merkezde, ham maddelerin işlenerek güney bölgelerine sevk edildiği belirlendi.

Yerleşim alanının aniden boşaltılmasının arkasındaki nedenler gizemini korumaya devam etti

M.Ö. 450 ile M.Ö. 40 yıllarını kapsayan La Tène dönemine tarihlenen bu merkezin M.Ö. 1. yüzyılda aniden terk edildiği saptandı. Kazı sahasında yangın, çatışma, silah stoku ya da toplu mezar gibi herhangi bir şiddet izine rastlanmadı. Bilim insanları tahliyeyi ekonomik kriz veya çevresel faktörlere bağlasa da kesin bir kanıta ulaşılamadı. Alanda yazılı bir belge veya mezarlık bulunamadığından, burada yaşayan Kelt kabilesinin etnik kökenini belirleme çalışmaları sürdürüldü.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
