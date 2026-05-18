Uzun Yıllar Birlikte Program Yapan Ertem Şener Tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Konuştu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.05.2026 - 12:09

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen ‘Yasa dışı bahis’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet ve kara para aklama’ suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sabah saatlerinde tutuklama kararı çıkmıştı. İfadesinde suçlamaları reddeden Kütahyalı hakkında uzun yıllardır beraber Beyaz Futbol'la seyirci karşısına çıkan spiker Ertem Şener konuştu.

Ünlü spiker kendi yayınında şu ifadeleri kullandı:

"İlgi alakam dışında"

'Arkadaşlar, Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili şunu söyleyeyim. Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili söylenecek bir şey yok. Şu an kendisi adliyede. Yapacak bir şey yok, bilmem, etmem. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani ben de sizin gibi seyrediyorum. Ama bu akşam programda yok. Bugün zaten program son. Ha bundan sonra ne olur? Bundan sonra da bakılır, bilmiyorum. Yani benim ilgi, alaka alanımın dışında. Bilmiyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum.'

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
